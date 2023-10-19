به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل دربانی ظهر پنج شنبه جلسه پیگیری مصوبات شورای راهبری کاهش تصادفات و تاکید استاندار تهران مبنی بر رفع نقاط حادثه خیز و کاهش جان باختگان ناشی از تصادفات، مشکلات و خاموشی معابر درون شهر تهران اظهار داشت: با بررسی‌های کارشناسی علت ۱۸ درصد از فوت ناشی از تصادف‌های شبانه پایتخت نقص روشنایی است.

وی افزود: در این جلسه نقاط فاقد روشنایی و پرمخاطره از جهت نقاط حادثه خیز توسط نماینده راهور و شهرداری اعلام و قرار شد با تشکیل کارگروه با حضور نماینده راهور، شهرداری و توزیع برق تهران بزرگ با محوریت فرمانداری تهران از نقاط بازدید و طی بازه زمانی یک ماه برنامه عملیاتی اعم از هزینه‌های و زمانی جهت روشنایی معابر به دبیرخانه شورای ترافیک اعلام تا گزارش نهایی در جلسه شورای راهبری کاهش تصادفات ارائه شود.

بر اساس این گزارش با توجه به تحلیل آماری، در سال ۱۳۹۹ از تعداد ۵۷۸ نفر فوتی، ۴۷ درصد در شب و در سال ۱۴۰۰ از ۵۴۹ نفر ۴۳ درصد در شب و در سال ۱۴۰۱ از ۵۳۸ نفر ۴۵ درصد در شب اتفاق افتاده است.