مسیر مبارزه مسلمانان با رژیم صهیونیستی و غرب راه تغییر دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا سلیمانی پیش از ظهر امروز در اولین جشنواره اعطای نشان اقتصاد مقاومتی استان اصفهان با بیان اینکه در جریان یک حادثه بزرگ تاریخی قرار داریم، اظهار کرد: مواجهه بین غرب و اسلام ریشه‌های طولانی دارد که برای شناختن حادثه اخیر باید به سابقه این مواجهه توجه کرد؛ از زمانی که اسلام در شبه‌جزیره عربستان متولد شد و خداوند متعال پیامبر اعظم (ص) را برای نجات بشریت مقام نبوت بخشید و اسلام توانست قلوب ملت‌ها را تسخیر کند از جهت شرق برخورد با اسلام با مواجهه جدی روبرو نشد؛ اما از سمت غرب مواجهه جدی شد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه اسلام در دوره‌ای توانست اسپانیا را فتح کند و بخش‌هایی از فرانسه هم اسلام را پذیرفتند، گفت: اما غرب بار دیگر اسپانیا را از مسلمانان را پس گرفت وقتی دقیق‌تر به این مسئله نگاه می‌کنیم صهیونیست پشت این ماجرا بود و این در حالی است که در ظاهر مسیحیان در این مواجهه بودند.

وی با بیان اینکه هدف آن‌ها تصرف تا قلب مسلمانان و فتح بیت‌المقدس به‌عنوان جبهه اول مسلمانان بود، عنوان کرد: آن‌ها برای دستیابی به این هدف به یک لشکرکشی گسترده تحت عنوان جنگ‌های صلیبی زدند؛ در هجوم اول غرب که یهود و صهیونیست طراح آن بودند بیش از یک میلیون نفر لشکریان صلیبی بودند.

سردار سلیمانی افزود: امروز شما این قساوت‌های صهیونیست‌ها را می‌بینید آن روز هم هر مسلمانی در مقابل آن‌ها قرار می‌گرفت از دم تیغ می‌گذراندند؛ این جنگ‌ها ۲۷۰ سال طول کشید و حتی در دوره‌ای فلسطین در اشغال صلیبیون قرار گرفت که صلاح‌الدین ایوبی آن سرزمین را پس گرفت.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین اذعان کرد: آن‌ها در جنگ جهانی اول فرصت را مغتنم شمردند و سرزمین‌های دولت عثمانی را بین خودشان تقسیم کردند ترکیه امروزی را به بازماندگان عثمانی شکست‌خورده دادند و باقیمانده امپراطوری عثمانی را بین خود تقسیم کردند و عنوانش را کشورهای تحت‌الحمایه گذاشتند.

وی با بیان اینکه فلسطین، اردن و عراق به انگلیسی‌ها سپرده شدند، ادامه داد: انگلیسی‌ها یک فرماندار به فلسطین فرستادند که یک یهودی بود و وقتی وارد این سرزمین شد ارتشی از یهودیان صهیونیستی راه انداختند؛ آن‌هایی که در ۳۰۰ سال جنگ نتوانستند فلسطین را فتح کنند از راه نفوذ، قراردادها و سازمان‌های جهانی محقق کردند و هدف آن‌ها نابودی اسلام بوده و هست.

سردار سلیمانی خاطرنشان کرد: بلافاصله بعدازاین اقدامات این یهودی لرد بالفور نخست‌وزیر انگلیس در سال ۱۹۱۷ بیانیه‌ای صادر کرد و فلسطین را یک سرزمین یهودی نامید که باید دولتی یهودی در این سرزمین تشکیل شود.

این فرمانده بسیج با بیان اینک ۳۰ سال جنگ‌های مختلفی از سوی مسلمانان و اعراب شکل گرفت؛ اما در سال ۱۹۴۸ دولت یهود را به رسمیت شناختند و یک دولت جعلی در قلب جهان اسلام شکل گرفت، گفت: مقاومت فلسطین آغاز شد و جنگ‌های بین اعراب و رژیم صهیونیستی ره به جایی نبرد و در بحبوحه جنگ جهانی قرارداد کمپ دیوید بین مصر و رژیم صهیونیستی با وساطت آمریکا امضا شد و اعراب در مقابل غرب زانو زدند.

وی با بیان اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی یک جانی در فلسطینیان دمیده شد، خاطرنشان کرد: امام خمینی (ره) نابودی رژیم صهیونیستی را مطرح کرده بودند و در پیروزی انقلاب اسلامی با تعیین روز قدس فرمودند که «باید رژیم صهیونیستی از صفحه تاریخ محو شود»؛ همان‌طور که انقلاب اسلامی تاریخ را تغییر داد، مسیر مبارزه مسلمانان با رژیم صهیونیستی و غرب نیز راه تغییر دارد و منجر به بیداری مسلمانان شد و شکل‌گیری جبهه مقاومت در دوره سردار سلیمانی اقدامی بود که تفکر عاشورایی انقلاب اسلامی به جبهه مبارزه با رژیم صهیونیستی آورده شد.

سردار سلیمانی با بیان اینکه در طول ۲۰۰ سال گذشته مسلمانان ضربات سنگینی از غرب دریافت کردند؛ گفت: اما امروز در موضوع فلسطین ملت‌های مسلمان در پشت سر ملت ایران و رهبر کبیر انقلاب قرار گرفتند؛ رهبر معظم انقلاب توانست ملت‌های مسلمان و حتی ملت‌های آزاده را زیر پرچم مبارزه با رژیم صهیونیستی بیاورد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود: رهبر معظم انقلاب توانست فلسطین را به‌عنوان مسئله اصلی جهان اسلام تبدیل کند که عملیات طوفان الاقصی موید این موضوع است.

وی ادامه داد: رژیم صهیونیستی بر چهار عامل قدرت خود را مستقر کرده است که اولین عامل پشتیبانی آمریکا و قدرت‌های جهانی باشد و آن ظرفیت‌های قانونی جهانی که ایجاد شد هیچ‌گاه علیه رژیم صهیونیستی استفاده نشد و برای همه دنیا سهم النقش در این عرصه مشخص کرده‌اند.

سلیمانی گفت: عامل دیگر بقای رژیم صهیونیستی، دستگاه اطلاعاتی قدرتمند بود که در این عملیات کاملاً غافل‌گیر شد، این دستگاه اطلاعاتی نتوانست کوچک‌ترین تحرکی را کشف کند.

یادگار دفاع مقدس عامل سوم بقای این رژیم را ارتش دانست که مدعی هستند چهارمین ارتش دنیا است؛ عنوان کرد: این راین ارتش در عملیات اخیر شکست خورد و این شکست کاملاً به ترتیبی بود که رسانه‌ها کاملاً آن را مخابره کردند؛ در جایی وقتی صهیونیستی کشته می‌شد یک موفقیت بزرگ بود؛ اما در این عملیات آماری که خودشان اعتراف می‌کنند در عملیاتی برق‌آسا از ارتش غزه و در مقابل موانع سنگین شکست خوردند.

وی چهارمین مؤلفه بقای این رژیم قدرت ارعاب مسلمانان، دولت‌ها و رزمندگان بود، تصریح کرد: آیا امروز کسی در آنجا از رژیم صهیونیستی می‌ترسد؛ امروز روحیه مردم غزه و کودکان، مادران و پدرانی که فرزندان آن‌ها شهید می‌شوند را ببینید اثری از ترس وجود دارد.

سردار سلیمانی با بیان اینکه امروز باید گفت رژیم صهیونیستی در یک فروپاشی قرار دارد، گفت: غرب با همه توان آمده است که از این فروپاشی جلوگیری کند؛ تحولات بزرگی در راه است که پس از آرام‌شدن فضا رقم می‌خورد؛ ما نمی‌دانیم که این نبرد چه میزان طول می‌کشد؛ اما تردیدی نداریم بزرگ‌ترین توفیقی که نصیب جهان اسلام در گام دوم انقلاب می‌شود محو رژیم صهیونیستی خواهد بود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه جهان اسلام و انقلاب اسلامی در حال گسترش است، گفت: ۲۰ درصد مردم خود آمریکا پیش از عملیات طوفان الاقصی حامی کامل مردم فلسطین طبق نظرسنجی‌ها پشتیبان مردم فلسطین هستند و ۵۷ درصد مردم این کشور زیر سلطه صهیونیست‌ها و نحله‌های مسیحیت صهیونیستی مخالف کمک‌های مالی کشور خود به رژیم صهیونیستی هستند.

وی ادامه داد: دیگر تفکرات و مکاتب و ایسم‌های مادی برآمده از رنسانس برای بشر جذابیتی ندارد و بشر تشنه معنویت، به دنبال یک راه نجات است و این چیزی است