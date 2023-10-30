به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در گردهمایی ذاکران و مداحان سراسر کشور که در سازمان بسیج مستضعفین در حال برگزاری است اظهار داشت: بهره گیری از ظرفیت مداحان در راستای تحقق بیانیه گام دوم بسیار مهم است.

وی مساله فلسطین را مهمترین مساله روز دانست و گفت: امام خمینی در سال ۴۲ درباره توطئه‌های آمریکا و جنایات رژیم صهیونیستی سخن می‌گفتند و بعد از پیروزی انقلاب با تعیین روز قدس، مسئله اصلی جهان اسلام را فلسطین معرفی کردند. مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای کنگره شهدای لرستان فرمودند که مسئله فلسطین در جهاد تبیین و روشنگری با دقت مورد توجه قرار گیرد. باید دانست توطئه غرب علیه اسلام ناشی از سیاست‌های یهود است.

سلیمانی با اشاره به اینکه غرب هرگاه از راه نظامی نتواند بر مسلمانان چیره شود از راه نفوذ و مذاکره اقدام می‌کند که تجربه فلسطین نمونه بارز آن است گفت: هیچ‌گاه قدرت‌های دارای حق وتو مانند آمریکا اجازه نداده است که یک قطعنامه علیه صهیونیست‌ها مصوب شود و هیچگاه از مسلمانان دفاع نکرده است. اسلام در دوره انقلاب اسلامی مجدد متولد و احیا شد و در حال انتشار است. انقلاب اسلامی باعث شد تا هم موضوع فلسطین احیا شود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه رژیم کودک کش صهیونیستی بقای خود را در چهار مؤلفه می‌بیند عنوان کرد: آن چهار مؤلفه شامل حمایت غرب، ارتش، قدرت اطلاعاتی و قدرت ارعاب است و از طریق همین چهار مؤلفه اقدام به قتل عام مسلمانان می‌کنند. عملیات طوفان الاقصی تمام این مولفه‌ها را شکست داد و یک اتفاق بزرگ، استثنایی و خارق العاده نصیب جهان اسلام شد.

وی با استناد به کلام رهبری بیان داشت: رهبر معظم انقلاب فرمودند که رژیم صهیونیستی ۲۵ سال آینده را نخواهد دید و امسال فرمودند آنها خودشان هم تعجیل برای نابودی دارند. همین اتفاقات موجب شد که آمریکا به اسرائیل بیاید تا شرایط را مدیریت کند زیرا آنها نمی‌خواهند که در جهان اسلام قدرت بگیرد. یهودیان در آمریکا بخش عمده سیاستمداران را شامل می‌شود تا جایی که رئیس‌جمهور این کشور در سرزمین اشغالی گفت من به عنوان یک یهودی اینجا حضور پیدا کردم.

سلیمانی درباره اهمیت جهاد تبیین گفت: مداحان ظرفیت‌ها و اثرگذاری بسیاری در میان مردم دارند و باید از مناسبت‌های موجود برای تبیین و روشنگری استفاده کنند. امروز مردم غزه عاشورایی ایستادگی می‌کنند. فرهنگ عاشورا میان ملت‌های مسلمان مورد توجه و پذیرش است و تنها به اسلام تعلق ندارد.