به گزارش خبرنگار مهر، سیدکاظم موسوی ظهر پنجشنبه در جریان سفر یک روزه به شهرستان بختگان در دیدار با فرماندار بختگان و بازدید از پروژه‌های مختلف عمرانی شبکه‌های تعاونی این شهرستان اعلام کرد: با برنامه‌ریزی و همکاری بین‌بخشی دستگاه‌های مختلف اجرایی تلاش داریم ظرفیت تعاونی‌های بخش کشاورزی را در نظام تولید تا بهره‌برداری محصولات و فرآورده‌های تولیدی، احیا و فعال‌سازی کنیم.

وی با اشاره به برنامه‌های تعاونی تولید در توسعه باغات دیم در این منطقه، افزود: تلاش داریم با توجه به ضرورت حفظ اشتغال روستایی و پایداری کشاورزی در حوزه تعاونی‌های بخش کشاورزی بختگان، اراضی زراعی کم‌بازده به باغات دیم و مثمر تغییر خواهد کنند، با توجه به بحران خشکسالی و مشکل کم‌آبی باید به سمت تولید بهینه متناسب با اقلیم آن منطقه حرکت کنیم.

مدیرکل تعاونی روستایی فارس با تاکید بر اینکه باید ظرفیت بخش تولید استان فارس افزایش پیدا کند از کشت گسترده انجیر دیم و پسته در اراضی شهرستان بختگان خبر داد و اعلام کرد: با توجه به بحران کم آبی در شهرستان میزان ۱۲ هزار هکتار پسته و ۸ هزار هکتار انجیر دیم کشت شده است که سهم قابل توجهی در افزایش توان تولید منطقه و معیشت کشاورزان باغ‌دار خواهد داشت.

وی توسعه باغات پسته را از برنامه‌های تغییر الگوی کشت در بختگان معرفی کرد و ادامه داد: علاوه بر این تلاش می‌شود تا با ایجاد زنجیره‌های تولید و ارزش در فرآوری محصولات، زیرساخت‌های لازم ایجاد شود تا میزان سود تولیدکنندگان با کاهش واسطه‌گری‌ها نیز افزایش پیدا کند.

موسوی از استقرار نمایندگی سازمان تعاون روستایی فارس در شهرستان بختگان خبر داد و گفت: فرآیند ساخت پروژه عمرانی ساختمان تعاونی روستایی در موقعیت پیشرفت فیزیکی و هزینه‌ای مناسبی قرار دارد که تا پایان سال جاری به مرحله افتتاح و بهره‌برداری خواهد رسید.

بازدید از زیرساخت‌های شرکت‌های تعاونی، پروژه‌های عمرانی نظیر تعمیر و بهسازی انبارها، دیدار و مذاکرات با سرمایه‌گذاران و شرکت در جلسه هماهنگی فعالان تعاونی‌ها و تشکل‌ها از دیگر برنامه‌های مدیرکل تعاونی روستایی فارس به شهرستان بختگان بود.