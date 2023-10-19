ضرورت پویایی مدارس برای رسیدن به چشم انداز سند تحول بنیادین

به گزارش خبرگزاری مهر، گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش استان‌های کشور با حضور مدیران استان‌ها و شورای معاونین آموزش و پرورش در روز پنج شنبه مورخ ۲۷ مهرماه ۱۴۰۲ در اردوگاه باهنر تهران در حال برگزاری است.

در این جلسه وزیر آموزش و پرورش در جمع شورای معاونان و مدیران کل استان‌ها، با محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی و ابزار همدردی با مردم مظلوم فلسطین بیان کرد: راز پیروزی ملت‌ها، ایستادگی و پایداری در برابر ظلم است که موجب سربلندی و عزت آنها می‌شود.

صحرایی ادامه داد: کشورهای جنگ طلب با ایجاد شرایط ناامنی و بحران، کشورها را دچار روزمرگی کرده به صورتیکه آینده‌ای برای خود متصور نباشند.

وزیر آموزش و پرورش سپس گفت: وظیفه و رسالت ما همان نقطه برنامه ریزی شده و عملیاتی آنها یعنی تربیت نسل کارآمد، انقلابی و حق طلب است.

وی افزود: پیام گردهمایی امروز، توانمند سازی و پویایی مدارس برای وصول به چشم انداز سند تحول بنیادین است.

صحرایی با اشاره به اهمیت کلان سیستم آموزش و پرورش و گستردگی آن، اصطلاح «سازمان یادگیرنده» را مأموریت مهم امروز این سیستم دانست.

وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: منظور از سازمان یادگیرنده، سازمانی است که توانمندی، رقابتی بودن، پویایی سازمانی را داراست. اولین عنصر سازمان یادگیرنده الگوهای ذهنی است؛ به طوری که درک ما از مسائل جامعه به روز باشد.

صحرایی با تاکید به اعتبار بخشیدن و ارتقای کیفیت برنامه آموزش معلمان مانند ضمن خدمت گفت: توانمندی معلمان و ترفیع مهارت‌های فردی آنها از عناصر مهمی است که مأموریت حیاتی ماست.

در ادامه جلسه اعضا به بررسی مقوله‌های مدرسه تراز سند تحویل بنیادین پرداختند.