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۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۰۴

معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی:

بخش کشاورزی ۶ میلیارد دلار در سال برای کشور ارزآوری دارد

بخش کشاورزی ۶ میلیارد دلار در سال برای کشور ارزآوری دارد

قزوین- معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: سالانه ۶ میلیارد دلار در بخش کشاورزی کشور ارزآوری داریم و تلاش کردیم تا از خروج ارز از کشور جلوگیری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی برومندی در آئین تجلیل از نمونه‌های برتر بخش کشاورزی استان قزوین اظهار کرد: استان قزوین موفق ترین و با دانش ترین کشاورزان و تولید کنندگان کشور را دارد که می‌توانند برای سایر بهره برداران کشور الگو باشند.

وی افزود: ۱۳ نمونه ملی از ۱۶۰ نمونه ملی کشور در استان قزوین نشان دهنده دانش محور بودن و نفوذ دانش در بین تولید کنندگان بخش کشاورزی این استان است که بایستی همه کشاورزان کشور از کشاورزان این استان برای رسیدن به موفقیت الگوبرداری کنند.

وی اظهار داشت: با توجه به کمبود آب و بارندگی در سال زراعی گذشته و با اتکا بر دانش نوین و تلاش محققین، کارشناسان و کشاورزان زحمتکش تولید کشور از ۲۵ میلیون تن در ابتدای انقلاب امروز از مرز ۱۳۵ میلیون تن عبور کرده است.

برومندی بیان داشت: سالانه ۶ میلیارد دلار در بخش کشاورزی کشور ارزآوری داریم و تلاش کردیم تا از خروج ارز از کشور جلوگیری شود.

وی اضافه کرد: کشور ما در اغلب و بیشتر محصولات باغی تولید کننده است و فقط در چند میوه گرمسیری نظیر انبه، آناناس، موز، نارگیل وارد کننده است حال اگر کشور قادر به تولید انواع میوه‌ها نبود و مجبور به وارد کردن میوه بودیم باعث خروچ ارز بسیاری از کشور می‌شد که این نشان از عزم کشاورزان و باغداران زحمتکش در عرصه تولید دارد.

معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: دولت برنامه تحولی خوب و قوی در بخش کشاورزی طراحی کرده که در قالب برنامه‌های توسعه‌ای و نگاه ویژه تولید می‌خواهیم بخش کشاورزی را هدایت کنیم.

برومندی افزود: در این برنامه تحولی دولت به افزایش تولید در واحد سطح، افزایش بهره وری در بخش کشاورزی، توسعه مکانیزاسیون تاکید شده است.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر با تغییر اقلیم در کشور مواجه هستیم که بایستی متناسب با تغییر اقلیم و در نظر گرفتن رشد جمعیت برای تولید پایدار و دسترسی و فراهم کردن امنیت غذایی تلاش کرد.

برومندی یاد آور شد: فاصله بین تولید کنندگان و کشاورزان پیشرو با متوسط تولید کشور وجود دارد که فاصله معناداری است که بایستی توجه ویژه شود.

وی افزود: باید به سوی ترویج و انتقال یافته‌های تحقیقاتی و تکنولوژی‌های نوین در مزارع و باغات برای رسیدن به توسعه پایدار و خودکفایی در محصولات حرکت کرد.

معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: در سال زراعی گذشته با توجه به خشکسالی و کمبود منابع آبی توانستیم در خرید و تحویل گندم به ۱۰.۵ میلیون تن دست پیدا کنیم و در گندم نان خودکفا شویم.

برومندی یادآور شد: امسال برنامه تولید ۳۹۰ هزار تن محصولات در کشور هدف گذاری شده و یکی از طرح‌های مهم باغبانی در سال جاری شناسنامه دار کردن تولید است.

وی تاکید کرد: برای بازاریابی مناسب و دستیابی به بازارهای جهانی و صادرات محصولات بایستی مراحل مختلف تولید را شناسنامه دار کنیم که شناسنامه دار کردن باغات نیز در دستور کار این معاونت است و بایستی همه باغات کشور شناسنامه دار شوند.

برومندی یادآور شد: محصولات تولیدی ما سالم هستند و در حال حاضر به ۲۰۰ کشور دنیا محصول صادر می‌کنیم و اگر بخواهیم حضور پررنگ‌تری در عرصه‌های صادراتی دنیا داشته باشیم بایستی استانداردهای جهانی را در تولید محصولات خود رعایت کنیم.

وی به تولید محصول پسته در کشور و استان قزوین اشاره کرد و افزود: استان قزوین در تولید پسته جایگاه خوبی دارد و بهترین و بیشترین محققین در تولید و انواع ارقام پسته در این استان تحقیق می‌کنند تا بتوان این تولید علم و دانش بدست آمده بر روی محصول پسته در این استان را به استان‌های دیگر نیز تعمیم دهیم.

این مسئول کشوری خاطر نشان کرد: زیتون استان قزوین در سال گذشته در آزمایشگاه‌های کشور اسپانیا که شورای بین المللی زیتون است توانست رتبه اول جهانی را کسب کند که این ارزشمند و شایسته تقدیر از تولید کنندگان زیتون این استان است.

وی گفت: بزودی اولین کمباین برداشت زیتون در کشور و همچنین خط تولید و زنجیره تولید این محصول در کشور را در استان قزوین با حضور وزیر جهاد کشاورزی رونمایی خواهیم کرد.

کد مطلب 5916265

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