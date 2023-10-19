به گزارش خبرگزاری مهر، امیر نصیربیگی با اعلام این خبر افزود: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز به عنوان بخش فعال خانواده بزرگ شهرداری تبریز در حوزه گردشگری، در دهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی و دومین نمایشگاه بین المللی گردشگری ایران حضور دارد و میزبان شهروندان محترم است.

وی افزود: این رویداد فرصتی ارزنده برای معرفی جاذبه‌ها، اقدامات و فعالیت‌های گردشگری شهرداری تبریز است.

به گفته نصیربیگی، سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز با همراهی معاونت‌های فرهنگی مناطق، علاوه بر حضور در نمایشگاه گردشگری، در فعالیت‌های فرهنگی نمایشگاه نیز حضوری مؤثر دارد و اجرای برنامه‌های متنوع برای اقشار مختلف شهروندان گامی در راستای جلب نظر و رضایت ایشان است.

نصیربیگی خاطرنشان کرد: در حال حاضر فعالیت‌های خانه موزه ادبی استاد شهریار، عمارت تاریخی ساعت، خانه موزه علی موسیو، خانه نیکدل، حمام نوبر، یخچال صادقیه، موزه مشاغل، موزه فوتبال و اماکن تاریخی و فرهنگی دیگری با هدایت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز و مناطق شهرداری در جریان است و این مهم، ضمن تأیید دقت و حساسیت شهرداری تبریز به حفظ مواریث تاریخی و توسعه فرهنگی، فرصت مناسبی برای معرفی پیشینه و صبغه گرانبهای شهرمان به شمار می‌رود.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای بمباران اخیر غزه اضافه کرد: در خلال این رویداد، برنامه‌های فرهنگی، محتوایی و هنری متنوعی اجرا می‌شود که در روز نخست این برنامه‌ها با محوریت مقاومت، طوفان الاقصی، اجرای سرود و محتوای مرتبط با غزه در جریان بودند.

دومین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری از ۲۶ تا ۲۹ مهرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تبریز در سالن استاد شهریار برپا است.