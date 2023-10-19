جنگ افروزان قادر به حذف مقاومت و حماس از غزه نخواهند بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در نشست کمیته اجرایی سازمان همکاری اسلامی در رأس هیأتی به جده سفر کرده بود امروز (پنجشنبه) ۲۷ مهر ماه پیش از عزیمت به تهران در جمع خبرنگاران گفت: در نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی اتفاق نظر همه وزرا بر توقف فوری جنایات جنگی رژیم جعلی اسرائیل علیه ساکنان غزه و کرانه باختری بود. همه اتفاق نظر داشتند که کنشگران سیاسی و قدرت‌ها نسبت به کشتار زنان، کودکان و غیرنظامیان نباید بی تفاوتی نشان دهند و فوراً باید وارد عمل شوند.

وی ادامه داد: انتقاد جدیدی در دیدارهای دوجانبه نسبت به عملکرد بایدن رئیس جمهور آمریکا بود، اولاً به جهت اینکه در شرایطی که بیمارستانی در غزه (بیمارستان المعمدانی) مورد هدف بمب‌های صهیونیست‌ها قرار می‌گیرد و بیش از یک هزار غیرنظامی، بیمار و کادر پزشکی به شهادت می‌رسند، جو بایدن در حمایت از طرف جنگ افروز (رژیم صهیونیستی) وارد منطقه می‌شود و ثانیاً تعبیر یکی از وزرای خارجه این بود که بایدن آمد و به تعبیر او «دایناسور مگس زایید!» با کلی ادعا که دموکرات‌ها در حمایت از حقوق بشر و مباحث انسانی دارند، اعلام کرد که هماهنگ کردیم ۲۰ کامیون کمک انساندوستانه طی روزهای آینده وارد غزه شود.

وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: این واقعاً بسیار مضحک و خنده‌دار است. رئیس جمهور آمریکا برای پوشش دادن حمایتش از یک جنایتکار، از انتقال حداکثر ۲۰ کامیون کمک انسانی به غزه‌ای که سراپا امروز نیازمند غذا، دارو و سوخت است سخن می‌گوید.

امیرعبداللهیان با بیان اینکه نگرانی جدی در فضای اجلاس سازمان همکاری اسلامی وجود داشت، اظهار داشت: همه از گسترش دامنه جنگ نگرانند و طبعاً با وضعیتی که شاهدیم، این موضوعی است که اجتناب ناپذیر است و هر ساعت ممکن است چنین اتفاقی رخ دهد. همه اتفاق نظر داشتند که منطقه در شرایط بشکه باروت به سر می‌برد و امکان انفجار و از کنترل خارج شدن مباحث وجود دارد.

رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: امیدواریم هر چه زودتر شاهد توقف جنایات جنگی علیه غزه باشیم.

وی گفت: یک بار دیگر از جده محل برگزاری نشست سازمان همکاری اسلامی مایلم با صدای بلند اعلام کنم که زمان رو به پایان است و اگر جنگ افروزان تصور کنند که می‌توانند مقاومت و حماس را از غزه حذف کنند، حتماً سخنی به گزاف گفته‌اند. آنها سال‌ها پیش چنین ادعایی را درباره حذف و خلع سلاح حزب‌الله در لبنان داشتند اما جهان شاهد است حزب‌الله در قوی‌ترین شرایط و موقعیت خود قرار دارد.

این دیپلمات عالیرتبه ایرانی اضافه کرد: من دیروز در جلسه به صراحت گفتم و واقعاً همه وزرای خارجه‌ای که در نشست حاضر بودند، می‌گفتند این ادعای صهیونیست‌ها و طرف آمریکایی مبنی بر اینکه بیمارستان مورد هدف حملات جهاد اسلامی یا مقاومت قرار گرفته، ادعایی مضحک و خنده‌دار است.

امیرعبداللهیان توضیح داد: هیچکس باور و تصور نمی‌کند که چنین اقدامی توسط مقاومتی که برای دفاع از امنیت و زنان و کودکان و غیرنظامیان در سخت‌ترین شرایط خودش افتخارآمیزترین عملیات طوفان الاقصی را انجام داد، بخواهد چنین اتفاقی را رقم بزند. طبعاً آمدن آمریکا با تمام توان رسانه‌ای در پشت نتانیاهو برای نسبت دادن این جنایت کم نظیر علیه بیماران در بیمارستان غزه به مقاومت، نمی‌تواند چهره نتانیاهو را سفید کند.