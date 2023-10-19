اعتراف متهمان قتل مهرجویی به اختلافات شخصی و مالی با مقتول

به گزارش خبرنگار جامعه مهر سعید منتظرالمهدی سخنگوی فراجا درخصوص آخرین وضعیت پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش گفت: متعاقب شناسایی قاتل اصلی و همراهانش، فرد دیگری که آلات قتاله، گوشی موبایل و مقداری از وسایل مرحومه وحیده محمدی فر را در دست داشت ساعاتی پیش دستگیر شد.

وی افزود: در حال حاضر بازسازی صحنه جرم با حضور سردار قنبری رئیس پلیس آگاهی فراجا، سردار هداوند فرمانده انتظامی استان البرز در حال انجام و قاتلان صراحتاً به ارتکاب جنایت اعتراف نمودند.

به گفته سردار منتظرالمهدی با توجه به اینکه افراد دیگری به عنوان مظنون در این پرونده احتمالاً نقش داشته باشند کماکان سیر مراحل تحقیقات پلیسی در حال انجام است.

سخنگوی فراجا گفت: علت قتل بنابر اظهار قاتلین تاکنون اختلافات شخصی و مالی بوده و پرونده مجرمین در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته است.

به گفته وی گمانه زنی‌ها در خصوص اختلافات خانوادگی فعلاً رد شده است و درخواست داریم تا رسانه‌های دیداری و شنیداری از شائبه افکنی در مباحثی که نیاز به تخصص و ایقان دارد حتماً پرهیز نمایند.

سخنگوی فراجا ادامه داد: به همکاران تلاشگر و پُرهِمت و همچنین کارآگاهان متخصص و حرفه‌ای پلیس آگاهی در فرماندهی انتظامی البرز و آگاهی فراجا خسته نباشید میگویم و همچنین مراتب تقدیر، تشویق و تشکر فرمانده کل انتظامی کشور سردار رادان از تلاش شبانه روزی همکاران را اعلام می‌کنم.