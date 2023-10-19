سران کشورهای دنیا نسبت به حمایت آمریکا از اسراییل بی تفاوت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر ابوشریف نماینده جهاد اسلامی شامگاه پنجشنبه در همایش بزرگ شباب المقاومه که با حضور جوانان بیش از ۱۰۰ ملیت جهان در حرم مطهر حضرت معصومه (س) در حمایت از مردم فلسطین برگزار شد اظهار داشت: آمریکا به دنبال جنگی همه جانبه علیه اسلام است و همه ساز و برگ را آماده کرده و امروز کشتار وحشیانه مردم غزه نیز در همین راستا است.

نماینده جهاد اسلامی فلسطین در ایران بیان داشت: دشمنان و مردم دنیا بدانند، غزه نخواهد مرد، غزه پیروز خواهد ماند و آنان که به دنبال شکست مردم غزه هستند آرزوی خود را به گور خواهند برد.

وی با بیان اینکه دشمن اصلی اسلام، آمریکا و غده سرطانی رژیم صهیونیستی است افزود: امروز ضرورت دارد که همه امت اسلام بیدار شده و در برابر این دشمنان خون خوار متحد شوند.

ابوشریف ابراز داشت: صهیونیست‌ها خاک و خون مردم فلسطین و مسلمانان را حلال می‌دانند که باید با این دشمن که تمامی ارزش‌های انسانی را زیر پا گذاشته بجنگیم.

وی با اشاره به حمایت‌های آمریکا از رژیم اشغالگر قدس گفت: آمریکا در این مدت هر چیزی که برای کشتار مردم بی گناه فلسطین نیاز باشد را به اسرائیل داده است و از طرفی سران کشورهای دنیا نسبت به این موضوع بی‌تفاوت مانده اند.

نماینده جهاد اسلامی فلسطین در ایران با بیان اینکه امروز جوانان و مردم مقاومت در ایران و کشورهای اسلامی کنار رزمندگان مقاومت ایستاده‌اند افزود: این قیام و قدس شریف برای همه مسلمانان است.

وی ابراز داشت: امروز شاهد آنیم که امت‌های اسلامی و غیر اسلامی برای دفاع از مردم فلسطین در سراسر دنیا تظاهرات و از مقاومت دفاع می‌کنند.

ابوشریف بیان داشت: مردم غزه و مردم فلسطین به شما جوانان مقاومت و به جمهوری اسلامی سلام می‌رسانند و به رهبر انقلاب اسلامی که لحظه‌ای برای حمایت از آرمان قدس شریف تردید نکرده‌اند درود می‌فرستند.