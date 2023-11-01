شفافیت پیش نیاز انتخابات پرشور/ تبلیغات زیرپوستی و مجلسی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - علیرضا نوری کجوریان: استان مازندران ۹ حوزه انتخابیه دارد که هزار و ۴۰۰ نفر برای این دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی پیش ثبت نام کردند.

مازندران ۱۲ کرسی یعنی به ازای هر ۲۶۰ هزار نفر یک نماینده در مجلس دارد و از بین حوزه‌های انتخابیه استان یعنی شهرستان‌های ساری و میاندورود، قائمشهر، جویبار، سوادکوه و سوادکوه شمالی و سیمرغ و همچنین بابل دارای دو کرسی و نماینده و مابقی شهرستان‌ها و حوزه‌های انتخابیه یک کرسی مجلس دارند.

در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و در سال ۹۸ از مجموع داوطلبان ۱۷۰ نفر توسط مراجع چهارگانه تأیید شده بودند و فعالیت خود را برای آن دوره مجلس آغاز کردند و در نهایت از بین آنان ۱۲ نفر به عنوان منتخب مردم به کسوت نمایندگی مجلس درآمدند.

حال و هوای انتخابات هر دوره در مازندران پرشورتر از دوره قبل تر می‌شود. در آخرین دوره انتخابات مجلس نیز میانگین مشارکت مردم در پای صندوق‌های رأی به نسبت بسیاری از استان‌ها بالاتر بوده است.

مازندران استان فرهیخته و مملو از نخبگان و اندیشمندان نام آوری در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، علمی و فرهنگی است و و بهره‌گیری از ظرفیت‌های این اقشار می‌تواند به پویایی مردم و مشارکت پرشور آنان در پای صندوق‌های رأی کمک کند.

از سوی دیگر فعالان سیاسی در قالب احزاب مختلف در استان فعالیت می‌کنند، هرچند ظهور و بروز آنان به صورت مقطعی و فصلی است اما نظام مند شدن فعالیت‌ها ساماندهی این احزاب می‌تواند انتخابات پیش رو را پرشور و و انتخاب را آگاهانه‌تر کند.

حضور افراد توانمند و امتحان پس داده، فعالیت پررنگ احزاب و تشکل‌ها، میدان داری هیئات و تشکل‌های فرهنگی و مذهبی، شکل‌گیری گروه‌های اندیشه ورز و نخبگانی، تبیین نظام حل المسائلی و معرفی برنامه‌های نامزدها و داوطلبان با استفاده از روش‌های قانونی و در قالب میزگردها و نشست‌های روشنگری می‌تواند زنگ انتخابات را پرطنین کند.

تبلیغات زیرپوستی نامزدها

با آنکه چند ماهی تا برپایی انتخابات مانده اما بسیاری از داوطلبان احتمالی مجلس در مازندران از ماه‌ها پیش استارت انتخابات را زدند و با نشست‌های خانگی، دورهمی‌های اندیشه ورزی، سفر به روستاهای محروم و دور دست و گاه وعده رفع مشکلات معیشتی، آسفالت، آبرسانی، اشتغال و غیره و یا ظاهر شدن در قالب کارشناس و اندیشمند در فضای رسانه‌ای و مجازی و مکتوب تلاش می‌کنند تا سنجش افکار عمومی داشته باشند.

این شرایط درحالی است که به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران انتخابات پیش روی گذر از تبلیغات سنتی خواهد بود و داوطلبان تلاش می‌کنند با بهره‌گیری بیشتر از فضای مجازی و با ابزار رسانه و هوش مصنوعی با مخاطبان ارتباط داشته باشند.

«عقیل امامی» تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی و عضو جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در مازندران با بیان اینکه انتخابات مهمترین ابزار برای تحقق دموکراسی مبتنی بر رأی و نظر مردم است و یکی از باشکوه‌ترین جلوه‌های مردم سالاری دینی در نظام اسلامی به شمار می‌رود، افزود: مهمترین اصل برای تحقق مشارکت حداکثری مردم در عرصه انتخابات تقویت امید در جامعه و افزایش کارآمدی مسئولان و نمایندگان مردم در حل چالش‌های اساسی کشور است تا مردم به واسطه مشاهده تأثیر رأی و نظرشان در رفع تنگناها، اشتیاق و میلشان برای رفتن به پای صندوق‌های رأی افزایش یابد از این رو باید در زمینه بسترهای فرهنگی منتج به افزایش مشارکت فعال مردم در صحنه انتخابات کارویژه فرهنگی مناسب صورت گیرد و رسانه‌ها در این میدان رسالت سترگ بر عهده دارند.

ضرورت تدوین برنامه راهبردی برای برون رفت از چالش‌های اساسی

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از سوی دیگر نمایندگان مردم نیز باید با ارائه کارنامه درخور در زمینه تدوین برنامه‌های راهبردی برای برون رفت کشور از چالش‌های اساسی بویژه در عرصه‌های اقتصادی و فرهنگی که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی و مطالبه ایشان از مجلس یازدهم بود، موجبات رضایتمندی مردم را فراهم آورند که این مهم اهمیت بسیاری در جلب مشارکت عمومی در انتخابات خواهد داشت.

وی درباره انتظارات از نمایندگان مجلس در استان اظهار داشت: انتظار عمده از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی این است که نقشه راه جامع خود را برای اعتلای همه جانبه مازندران در عرصه توسعه، متناسب با امکانات و قابلیت‌های حوزه‌های پیشران این دیارمانند کشاورزی، گردشگری، دریا و جنگل و صنعت ترسیم و به مردم معرفی کنند و نیز اقدامات تحولی در راستای رفع مشکلات زیرساختی استان را برای نخبگان، فرهیختگان و بویژه جوانان به عنوان پرچمداران تحول و کارآمدی تببین کنند.

امامی ادامه داد: با توجه به تأثیر مستقیم رویکردهای عملیاتی دولت دررفع موانع توسعه یافتگی استان با اجتماعی سازی روندهای اجرایی در عرصه حکمرانی، می‌طلبد در این حوزه پیوست فرهنگی بر اساس ارزش‌های سازگار با فرهنگ مردم مؤمن دیارعلویان تدوین و ارائه شود تا نقش بارز مردمی در مدیریت استان پررنگ‌تر شود که همه این موارد دربرگزاری پرشور انتخابات مؤثر خواهد بود.

میزان مشارکت مازندرانی‌ها در ۱۰ دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

ردیف دوره انتخابات زمان برگزاری میزان مشارکت ۱ اولین دوره انتخابات مجلس ۲۴ اسفند ۱۳۵۸ ۵۴ درصد ۲ دومین دوره انتخابات مجلس ۲۶ اسفند ۱۳۶۳ ۷۲ درصد ۳ سومین دوره انتخابات مجلس ۱۹ فروردین ۱۳۶۷ ۷۲ درصد ۴ چهارمین دوره انتخابات مجلس ۲۱ فروردین ۱۳۷۱ ۷۰ درصد ۵ پنجمین دوره انتخابات مجلس ۱۸ اسفند ۱۳۷۴ ۸۴ درصد ۶ ششمین دوره انتخابات مجلس ۲۹ بهمن ۱۳۷۸ ۷۶ درصد ۷ هفتمین دوره انتخابات مجلس ۱ بهمن ۱۳۸۲ ۵۶ درصد ۸ هشتمین دوره انتخابات مجلس ۲۴ اسفند ۱۳۸۶ ۷۵ درصد ۹ نهمین دوره انتخابات مجلس ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ ۷۶ درصد ۱۰ دهمین دوره انتخابات مجلس ۷ اسفند ۱۳۹۴ ۷۲ درصد

براساس آمار ارائه شده کمترین میزان مشارکت مردم مازندران در انتخابات مجلس شورای به یازدهمین دوره با ۴۵.۴۶ درصد بوده است، همچنین میزان مشارکت در اولین و هفتمین دوره از انتخابات مجلس ۵۴ و ۵۶ درصد از واجدان شرایط بوده است ولی در هشت دوره دیگر آمار حضور مردم در پای صندوق رأی رو به افزایش گذاشت.

بالاترین مشارکت ثبت شده نیز مربوط به پنجمین دوره از انتخابات شورای اسلامی در تاریخ ۱۸ اسفند سال ۱۳۷۴ برمی‌گردد که ۸۴ درصد از مازندرانی‌ها به پای صندوق رأی رفتند و یک رکورد تاریخی در انتخابات ثبت کردند.

در دوره قبلی انتخابات مجلس نیز میزان مشارکت مردم مازندران در انتخابات بیش از ۴۵ درصد بوده و در رده استان هیجدهم قرار گرفته بود و به اعتقاد کارشناسان و صاحبنظران، توجه داوطلبان و نامزدها به مسائل مرتبط به معیشت و توسعه مناطق مختلف و پرهیز از شعارهای غیرواقعی و پروپاگاندایی می‌تواند شمار زیادی از مردم را به پای صندوق‌های رأی کشاند.

محمود موسوی جوان نخبه، پژوهشگر و مؤلف غرب مازندران نیز به بایسته‌های افزایش مشارکت مردم استان در انتخابات اشاره کرد و نگاه ویژه به مناطق محروم، نگاهی درست به روستاها و توجهی خاص به مسائل شهری را ضروری دانست و گفت: هر کدام از این مسائل طیف‌های خاص خودش را خواهد داشت که بسیار بر حضور و مشارکت مردم در انتخابات و پای صندوق‌های رأی تأثیرگذار و تاثیرپذیر است.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر مسائلی نظیر آب، راه، طرح‌های توسعه شهر و روستا و مسائل عمرانی و آبادانی و پیشرفت فیزیکی منطقه را از دیگر عوامل مؤثر در انتخابات پیش روی بیان کرد و گفت: چالش‌هایی همچون عدم توجه به ایجاد طرح‌های اشتغال زا که بیشترین مشکل مردم استان و مخصوصاً غرب استان است.

چالش‌هایی همچون عدم توجه به ایجاد طرح‌های اشتغال زا که بیشترین مشکل مردم استان و مخصوصاً غرب استان از جمله مشکلات است

وی با این پرسش که در شهرک‌های صنعتی چه کردیم و یا با بخش خصوصی چطور تعامل کردیم، چند کارخانه و کارگاه‌های تولیدی ایجاد کردیم، مشاغل خانگی و کوچک را چگونه حمایت و هدایت کردیم را از دیگر مسائل مهم بیان کرد و گفت: چیدمان مدیران شهرستانی و عضو شورای اداری در استان از جمله موارد چالش برانگیز است و هر چه به سمت نخبه پروری و شایسته سالاری برویم، بیشتر مورد اعتماد مردم قرار خواهیم گرفت که خود باعث حضور پای صندوق‌های رأی می‌شود.

مؤلف کتاب «تبیین الگوهای سیاست گذاری مدیریت شهری» با عنوان اینکه هر چه در انتخاب و انتصاب مدیران و مسئولان ضعیف عمل شود، ناکارآمدی مسئولان، اعتماد مردم را برای حضور در انتخابات کم رنگ خواهد کرد از این رو استفاده درست از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های منطقه می‌تواند باعث جذب بیشتر مردم و اعتماد قوی‌تر به نمایندگان شود.

موسوی به ظرفیت‌های توسعه‌ای مازندران اشاره کرد و گفت: به عنوان نمونه وجود بندر در شهر و تأثیرات مثبت و منفی آن، وجود فرودگاه و پروازهای تأثیرگذار آن، وجود کوه و جنگل و مناطق ییلاقی و نحوه توریست پذیری، ن ها همه و همه می‌تواند هم تأثیرات منفی و تأثیرات مثبت داشته باشد که اگر هوشمندانه عمل شود می‌تواند نقطه عطفی برای انتخابات باشد.

این محقق و پژوهشگر با عنوان اینکه مسئله دیپلماسی شهری و شهرستانی، استانی و فرااستانی نیز می‌تواند بیشترین تأثیر را بر حضور مردم در انتخابات بگذارد، گفت: تعاملات با کشورهای همسایه، داد و ستدهای بازرگانی، حضور پارلمان‌های مختلف و توافقات با کشورهای دیگر، می‌توانند منطقه را به فضایی تبدیل کند که برندسازی و خاص شود و این مسئله تأثیرات مستقیم در انتخابی درست و حضوری گرم در پای صندوق رأی خواهد داشت.

دست یابی به راهکار مناسب در رفاه و معیشت با گشایش‌های متناسب در تعاملات جهانی، شکل گیری دولت نخبگان، محور قرار گرفتن قانون اساسی و بسط آزادی‌های قانونی و فرصت به دیدگاه‌های متمایز از دیگر مواردی است که صاحبنظران و تحلیلگران سیاسی و اجتماعی برای مشارکت فعالانه مردم در انتخابات تاکید می‌کنند.

علی اصغر یوسف نژاد کارشناس ارشد مسائل سیاسی و اجتماعی در مازندران با بیان اینکه بزرگترین آسیب و بحران حاضر ناامیدی ملی است و هر اقدام و هر فردی که موجب از بین بردن امید و پویایی جامعه و به ویژه نسل جوان را فراهم می‌کند عامل دشمنی با ایران و ایرانی است، ادامه داد: نیازمند قوانین محکم، مانع، فرا زمانی، واقع بینانه و قابل اجرا در جامعه هستیم و عملکرد ما در تصویب قوانین بدون پشتوانه کارشناسی در برنامه‌های توسعه پنج ساله باعث شده که در برنامه اخیر تنها ۳۰ درصد به اجرای آن نائل بشویم.

این کارشناس مسائل سیاسی و اجتماعی با بیان اینکه متأسفانه مجلس حاضر در بسیاری اوقات اسیر هیجانات و تصمیمات آنی شده است، گفت: نماینده مرکز استان می‌بایست به مرتبه‌ای از شایستگی‌ها برسد که اولی در نمایندگی در استان باشد و این توانایی‌ها موجب می‌شود جدای از کیفیت نمایندگی در شهرستان مرکز استان، سطح نمایندگی در استان ارتقا یابد.

این کارشناس دو معضل مهم استان را زباله و فاضلاب برشمرد و گفت: این معضل در بسیاری اوقات مغفول و فراموش شده است و این در حالی که رسانه‌ها و رسانه ملی در استان حداقل فرهنگ سازی و اهمیت افزایی برای موضوعات زیست محیطی را در برنامه‌هایش نمی‌گنجاند.

به گزارش مهر، مشارکت مردم در انتخابات بارزترین نماد مردم سالاری دینی به شمار می‌رود و فراهم کردن زیرساخت‌ها و پیش نیازها برای حضور عمومی و گسترده آحاده ملت در این آزمون سیاسی و اجتماعی ضروری به نظر می‌رسد تا همانند گذشته کام دشمنان از حضور باشکوه ملت در پای صندوق‌های رأی تلخ شود.