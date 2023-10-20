به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم‌نامه سه‌جانبه تامین لوله برای آبرسانی به ۹۴ روستای هرمزگان بین استانداری، سپاه امام سجاد (ع) و بنیاد آبرسانی ابراهیمی منعقد شد.

اجرای این تفاهم‌نامه که در روستای درپهن از توابع شهرستان میناب انجام شد، به امضای مهدی دوستی استاندار هرمزگان، سردار اباذر سالاری فرمانده سپاه امام سجاد (ع) و حاج اکبر ابراهیمی مسئول بنیاد آبرسانی ابراهیمی و پدر آب ایران رسید.

براساس این تفاهم‌نامه برای آبرسانی به ۹۴ روستا در استان هرمزگان، ۱۶۸ کیلومتر لوله با اعتباری افزون بر ۱۴ میلیارد تومان تامین خواهد شد.

با اجرای این تفاهم‌نامه؛ ۱۴ هزار و ۵۱۲ خانوار در روستاهای هرمزگان از نعمت آب آشامیدنی سالم، بهداشتی و پایدار برخوردار خواهند شد.

در این مراسم سردار محمد زهرایی رییس سازمان بسیج سازندگی کشور نیز حضور داشت.