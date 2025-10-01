شهوار قدیم میناب روستای نمونه اقتصاد مقاومتی هرمزگان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار هدایت الله امیری با بیان اینکه روستای شهوار قدیم شهرستان میناب به عنوان نخستین روستای نمونه اقتصاد مقاومتی در هرمزگان معرفی شد، اظهارکرد: این روستا در زمینه سفال و سفالگری به اقتصاد پویا دست یافته است.
وی افزود: برای احیای این سنت ۴۵۰ میلیون تومان تسهیلات اشتغالزایی برای متقاضیان پرداخت شده است.
سردار امیری بیان کرد: با پرداخت این تسهیلات برای ۱۰۰ تن به صورت مستقیم و غیر مستقیم شغل فراهم شده است.
جانشین سپاه امام سجاد هرمزگان بیان کرد: یکی از برنامههای سپاه توجه به ظرفیتهای هر روستا بویژه در حوزه صنایع دستی است.
مسئول بسیج سازندگی سپاه ناحیه شهرستان میناب نیز گفت: ۱۶۷ صندوق با ۲۴ میلیارد تومان در حوزه اقتصادمقاومتی در این شهرستان راه اندازی شده است.
سرهنگ مجید ذاکری افزود: از این شمار صندوق، چهار صندوق آن در روستای شهوار راه اندازی است.
وی گفت: با راه اندازی این صندوقها برای ۶۸۰ تن شغل ایجاد شده است.
مسئول بسیج سازندگی سپاه ناحیه شهرستان میناب افزود: بوم گردی، باغبانی، کشاورزی، پرورش ماهیان زینتی، مشاغل خرد و خانگی، پرورش دام سبک و سنگین و احیای سنتهای دیرینه و قدیمی در روستاها از مشاغل حمایتی بسیج سازندگی است.
روستای شهوار قدیم با جمعیت هزار و ۵۰۰ نفر در فاصله ۵کیلومتری شهر میناب و در دهستان حکمی قرار دارد
نظر شما