آمریکا عامل و مسئول اصلی جنایات اخیر غزه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی در خطبه سیاسی نماز جمعه این هفته که با حضور پرشور زائران و مجاوران در حرم مطهر رضوی برگزار شد، با اشاره به آیه اول سوره مبارکه اسرا اظهار کرد: خداوند عالم در قرآن کریم میفرماید «سُبْحَانَ الَّذِی أَسْرَیٰ بِعَبْدِهِ لَیْلًا مِنَ الْمسجدالحرام إِلَی الْمَسْجِدِ الْأَقْصَی الَّذِی بَارَکْنَا حَوْلَهُ لِنُرِیَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ» یعنی پاک و منزه است خدایی که در یک شب، بنده خود را از مسجدالحرام در مکه به مسجدالاقصی در فلسطین که پیرامونش را مبارک و پر نعمت ساختهایم، سیر داد تا آیات و اسرار غیب خود را به او بنمایاند و او شنوا و بیناست.
امام جمعه مشهد افزود: خداوند عالم در این آیه میفرماید که ما به مسجدالاقصی و سرزمین اطراف آن برکت دادیم. این سرزمین میزبان انبیای بسیاری بوده و برکت خدا را دارد. اینجاست که میگوئیم مسئولیت ما نسبت به فلسطین یک مسئولیت قرآنی است و ما بهعنوان یک مسلمان که اعتقاد به قرآن دارد، نمیتوانیم در برابر سرزمینی که خداوند عالم بهصراحت از آن یاد کرده و برکت خود را برای آن متذکر شده است، بیتفاوتی پیشه کنیم.
نابودی کفار در ارض اقدس فلسطین، سنت الهی است
وی با بیان اینکه نشانه خاص از برکت و عنایت خدا به ارض القدس فلسطین آن است که کفار را در آن به زانو درمیآورد، خاطرنشان کرد: ذات اقدس پروردگار تصریح دارد که آیات الهی در سرزمین فلسطین آشکار میشود. اینکه هر جریان الحادی که قصد تجاوز به این سرزمین و جنایت ورزی در آن را داشت، نابود میشود.
علم الهدی ادامه داد: پیش از این در دوران جنگهای صلیبی، همه کشورهای اروپایی به این سرزمین حمله بردند و بهقدری دست به جنایت زدند که در گزارش فرمانده این جنگها برای امپراتور خود تصریح شده که وی وارد مسجدالاقصی شد در حالی که اسبش پا در جوی خون میگذاشت. اینقدر اینها جنایت کردند اما در نهایت به دست یک سردار مسلمان، صلاحالدین ایوبی شکست خوردند، نابود و براندازی شدند و قدس شریف با همه عظمت خود در اختیار مسلمانان قرار گرفت. این دقیقاً یکی از مصادیق «لِنُرِیَهُ مِنْ آیَاتِنَا» همین پیروزی اسلام در جنگهای صلیبی بود که از خدا میخواهیم تکرار آن را در سرانجام عملیات طوفانالاقصی قرار دهد و این بار هم برادران فلسطینی ما بتوانند ریشه اسرائیل را بکنند.
وی تأکید کرد: وزیر دارایی اسرائیل پس از عملیات طوفانالاقصی بهصراحت اذعان کرد که ما نهتنها شکست خوردیم بلکه در دنیا مفتضح شدیم. این به برکت تعاملات دیپلماتیک ایران قهرمان است که در کنار فلسطین قهرمان ایستاده و در همه جنبهها پایکار است تا اسرائیل ذلیل را از بین ببرد.
مقاومت از آمریکا نمیترسد
علم الهدی گفت: امروز حزبالله، حشدالشعبی و انصارالله پایکار است تفاوت این جریانات با گروههای مقاومت اسلامی فلسطین نیز آنجاست که راکتهای حماس وقتی پرشمار پرتاب شود، به هر ترتیب به هدف اصابت میکند اما موشکهایی که حزبالله در اختیار دارد، همگی نقطه زن است و برآورد شده بیش از یکصد هزار از این موشکها در اختیار برادران لبنانی ماست.
امام جمعه مشهد بیان کرد: حشدالشعبی و انصارالله هم به میدان آمدهاند تا اگر زمانی رسید که اسرائیل خواست بهطور کامل مسلط شود، آنجا بریزند این غده سرطانی را نابود کنند و در این راه از آمریکای جنایتکار هم نمیترسند.
آمریکا، عامل و مسئول اصلی جنایات اخیر غزه
وی، دولت آمریکا را عامل و مسئول اصلی همه جریانات فلسطین و جنایات اخیر غزه دانست و اظهار کرد: برادران و خواهران، آنچه برای ما در جریان جنایات غزه مهم است، فقط صهیونیستها نیستند بلکه توجه اصلی ما به آمریکا بازمیگردد. نماینده برزیل در شورای امنیت به رایزن دیپلماتیک کشور ما گفته است که آمریکا بههیچوجه اجازه نمیدهد قطعنامهای برای توقف جنگ در فلسطین به تصویب برسد. علاوه بر این، امروز شورای عالی دفاع آمریکا در تلآویو تشکیل شده است. فرمانده سنتکام، وزیر دفاع آمریکا و همه سردمداران جریان نظامی آمریکا در اسرائیل جمع شدهاند و اینها هستند که عملیات را جلو میبرند.
علم الهدی افزود: آنچه زمامداران مسلمان دنیا باید به آن توجه کنند، این است که آدمکش و جانی اصلی در جنایات غزه، نه رژیم اسرائیل بلکه دولت آمریکاست. آمریکاییها عامل و مسئول اصلی جنایت بیمارستان المعمرانی غزه هستند و اکنون هم ناوهای خود را به ساحل اسرائیل رساندهاند تا اگر جریان جنگ تغییر کرد، آنها هم وارد جنگ شوند که اگر چنین شود، گروههای مقاومت هم بیکار نخواهند نشست.
نظر شما