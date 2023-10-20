کیفیت بخشی به محصولات اولویت استاندارد مرکزی است

به گزارش خبرنگار مهر سید سعید میرنظامی سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه به مناسبت هفته استاندارد در مصلای بیت المقدس اراک اظهار داشت: در دولت سیزدهم، استاندارد مردمی در رأس اقدامات این حوزه است از این رو شعار امسال «استاندارد مردمی، اطمینان بخش کیفیت و امیدآفرین» نام گذاری شده است که این ارگان در برش سازمانی و در وظایف خود باید در زمینه امیدآفرینی اقدامات لازم را انجام دهد.

وی تاکید کرد: سازمان استاندارد مطالبه‌گر حقوق مردم است از این رو کنترل و نظارت بر بازار و واحدهای تولیدی و خدماتی را در اولویت اقدامات خود قرار داده است.

مدیر کل استاندارد استان مرکزی تاکید کرد: کنترل کیفیت کالاهای وارداتی و صادراتی، اعطای پروانه و انگ گزاری فلزات گرانبها، تاییدیه استاندارد آسانسور و الزامات زیست محیطی را از دیگر وظایف این دستگاه عنوان کرد.

میرنظامی افزود: کنترل بخشی کالاهای تولیدی و خدماتی آزمون می‌شود و نتایج مورد تحلیل قرار می‌گیرد در صورت کوچک‌ترین انحراف با متخلفان برخورد می‌شود.

وی با بیان اینکه نظارت مردمی و مطلع بودن اقشار مختلف از نحوه استعلام علامت استاندارد باعث تضمین کیفیت کالا در استان است، گفت: امکان وجود دارد شخصی نشان استاندارد را بدون ضابطه مهر استاندارد را جعل کند همچنین بسیاری از عموم مردم نمی‌دانند که چگونه باید اصالت سنجی کنند که در این راستا می‌توان با استعلام از سر شماره ۱۰۰۰۱۵۱۷ نسبت به دریافت کد ۱۰ رقمی استاندارد اقدام کرده و اصالت سنجی لازم را انجام دهند.