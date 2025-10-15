جریمه ۳ میلیارد ریالی برای متخلفان استاندارد در مرکزی اعمال شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود نصرالهی پیش از ظهر چهارشنبه در نخستین نشست شورای استاندارد استان مرکزی اظهار کرد: در حال حاضر یک‌هزار و ۱۰۰ واحد تولیدی در استان فعال هستند که از این میان، ۶۶۴ واحد موفق به اخذ پروانه بهره‌برداری شده‌اند و ۲ هزار و ۵۶۸ فرآورده دارای نشان استاندارد ملی هستند.

وی با اشاره به برگزاری ۶ جلسه کمیسیون ماده ۴۲ و بررسی ۷۶ پرونده تخلف، از اعمال جریمه‌ای بالغ بر سه میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال برای واحدهای متخلف خبر داد و افزود: در سال جاری، ۱۵ مورد اعلام جرم به مراجع قضائی، ثبت ۲۷ مورد تذکر، یک اخطار کتبی و سه تعهد کتبی و اصلاح فرآیند تولید در چهار واحد صنعتی انجام شده است.

نصرالهی با تأکید بر اهمیت نظارت بر تجهیزات بازی کودکان گفت: در نیمه نخست سال، ۳۱۲ مورد بازرسی از اماکن تفریحی و تجهیزات بازی انجام شده که به‌دلیل آسیب‌پذیری کودکان، استانداردسازی این فضاها به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: در همین مدت، ۴۵۲ مورد بازرسی و صدور تأییدیه ایمنی اولیه برای آسانسورها انجام شده و ۴۱۵ فقره گواهی ایمنی برای واحدهای مختلف صادر شده است. همچنین صدور بیمه‌نامه برای آسانسورها منوط به دریافت این گواهی ایمنی استاندارد خواهد بود.

مدیرکل استاندارد استان مرکزی با اشاره به بازرسی‌های حوزه سوخت اظهار کرد: ۹ مورد نمونه‌برداری از فرآورده‌های نفتی انجام شده که هیچ‌گونه عدم انطباقی گزارش نشده و کیفیت سوخت‌ها در حد استانداردهای ملی ارزیابی شده است.

وی افزود: در نیمه نخست سال جاری، یک‌هزار و ۱۰۸ مورد آزمون نازل‌های سوخت مایع و ۶ مورد بازرسی از تأسیسات سیلندرهای گاز مایع (LPG) انجام شده و ۱۳۷ پرونده نفتی مورد بررسی قرار گرفته که منجر به تحقق درآمدی بالغ بر ۳۲۴ میلیارد ریال شده است.

نصرالهی از انتخاب پنج واحد تولیدی استان مرکزی به‌عنوان واحدهای برتر دریافت‌کننده جایزه ملی کیفیت خبر داد و گفت: این واحدها بر اساس شاخص‌های سازمان ملی استاندارد ارزیابی شده‌اند و نمادی از تلاش تولیدکنندگان استان برای ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات داخلی هستند.

وی همچنین از معرفی ۳ واحد نمونه ملی، ۱۲ واحد نمونه استانی و انتخاب ۷ نفر به‌عنوان مدیر کنترل کیفیت برتر خبر داد.

مدیرکل استاندارد استان مرکزی با اشاره به بازرسی‌های حوزه تجارت خارجی گفت: در نیمه نخست سال، ۴۸۴ مورد بازرسی از کالاهای وارداتی و ۲ مورد از کالاهای صادراتی انجام شده است.

وی پایین بودن آمار صادرات استان را ناشی از محدود بودن تعداد واحدهای فعال در این حوزه دانست.

نصرالهی با اشاره به بازرسی ۲۱۰ واحد طلافروشی و ارسال ۱۰۰ نمونه طلا به آزمایشگاه برای بررسی عیار، از پیگیری صدور گواهینامه صلاحیت اسباب‌بازی‌های شهربازی‌ها خبر داد و گفت: این فرآیند با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان، اداره‌کل استاندارد و آزمایشگاه‌های مرکزی در حال انجام است و هدف از آن، تضمین ایمنی تجهیزات شهربازی و رعایت استانداردهای ملی است.