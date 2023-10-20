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۲۸ مهر ۱۴۰۲، ۲۱:۴۲

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:

دولت باید توجه ویژه ای به آذربایجان شرقی داشته باشد

دولت باید توجه ویژه ای به آذربایجان شرقی داشته باشد

تبریز- نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز گفت: دولت باید توجه ویژه ای به آذربایجان شرقی داشته باشد چراکه موقعیت این استان ویژه است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی آل هاشم جمعه شب در دیدار با معاون سیاسی وزیر کشور در تبریز گفت: خوشبختانه مشکلی در استان نداریم و همه درباره مسائل نظام هم افزایی دارند.

حجت الاسلام و المسلمین آل هاشم افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی ویژه آذربایجان شرقی، دولت باید توجه ویژه ای به این استان کند.

وی اضافه کرد: مردم آذربایجان شرقی زمانی که احساس کنند دشمن به دنبال انجام توطئه ای است، همه برای نقش بر آب کردن آن همدل می‌شوند.

وی ادامه داد: نمود عینی این اتحاد را در شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی شاهد بودیم که رهبر معظم انقلاب نیز به آن اشاره کردند.

وی از برگزاری میزهای خدمت در نمازهای جمعه به عنوان یکی از اقدامات ارزشمند دولت در استان یاد کرد.

کد مطلب 5917083

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    نظرات

    • داود امامعلیزاده IR ۰۹:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      2 0
      پاسخ
      انصافاً وجود حاج آقا ال هاشم مایه برکت است که یکی از آن برکات میزهای خدمت در نماز جمعه است . پیشهاد میکنم باز خورد آن راست آزمایی گردد . به روش ذیل : از سوی خود امام جمعه محترم ( مورد اعتماد ) یک نفر انتخاب و مراجعین شماره تماس اخذ و بعد یکماه تماس گرفته و نتیجه اقدامات پرسیده شود .
    • مهدی IR ۱۰:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      1 0
      پاسخ
      حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی آل هاشم یه بار به کلاس درس من در یکی از دبیرستان های تبریز تشریف آوردن و از نزدیک در خصوص مشکلات و مسائل آموزشی و ....پرس و جو کردن ..واقعا انسان بزرگی هستن
    • IR ۱۴:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      1 0
      پاسخ
      درود بر سید انقلابی و مردمی

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