دولت باید توجه ویژه ای به آذربایجان شرقی داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی آل هاشم جمعه شب در دیدار با معاون سیاسی وزیر کشور در تبریز گفت: خوشبختانه مشکلی در استان نداریم و همه درباره مسائل نظام هم افزایی دارند.

حجت الاسلام و المسلمین آل هاشم افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی ویژه آذربایجان شرقی، دولت باید توجه ویژه ای به این استان کند.

وی اضافه کرد: مردم آذربایجان شرقی زمانی که احساس کنند دشمن به دنبال انجام توطئه ای است، همه برای نقش بر آب کردن آن همدل می‌شوند.

وی ادامه داد: نمود عینی این اتحاد را در شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی شاهد بودیم که رهبر معظم انقلاب نیز به آن اشاره کردند.

وی از برگزاری میزهای خدمت در نمازهای جمعه به عنوان یکی از اقدامات ارزشمند دولت در استان یاد کرد.