حمله موشکی به پایگاه نظامیان آمریکایی در منطقه «کونیکو» سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، المیادین به نقل از منابع آگاه گزارش داد: پایگاه آمریکایی در میدان نفتی «کونیکو» در حومه شمالی دیرالزور با شلیک ۲ موشک هدف قرار گرفت.

به دنبال این حمله موشکی، نظامیان آمریکایی مستقر در این پایگاه به حالت آماده باش درآمدند.

جنگنده‌ها و بالگردهای آمریکایی نیز برفراز منطقه به پرواز درآمدند.

دقایقی قبل شبکه المیادین به نقل از منابع آگاه گزارش داد: پایگاه آمریکایی «التنف» واقع در مثلث مرزی سوریه، عراق و اردن با استفاده از ۳ پهپاد مورد هدف قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، پهپادهای مذکور موفق شدند برفراز پایگاه آمریکایی التنف پرواز کرده و آن را هدف حملات خود قرار دهند.

هنوز اطلاعاتی در خصوص میزان خسارات وارده به این پایگاه منتشر نشده است.