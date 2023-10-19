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۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۳۹

حمله موشکی به پایگاه نظامیان آمریکایی در منطقه «کونیکو» سوریه

حمله موشکی به پایگاه نظامیان آمریکایی در منطقه «کونیکو» سوریه

بعد از حمله پهپادی به پایگاه نظامیان آمریکایی در منطقه التنف، اینک پایگاه آمریکا در منطقه نفتی کونیکو سوریه هدف حمله موشکی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، المیادین به نقل از منابع آگاه گزارش داد: پایگاه آمریکایی در میدان نفتی «کونیکو» در حومه شمالی دیرالزور با شلیک ۲ موشک هدف قرار گرفت.

به دنبال این حمله موشکی، نظامیان آمریکایی مستقر در این پایگاه به حالت آماده باش درآمدند.

جنگنده‌ها و بالگردهای آمریکایی نیز برفراز منطقه به پرواز درآمدند.

دقایقی قبل شبکه المیادین به نقل از منابع آگاه گزارش داد: پایگاه آمریکایی «التنف» واقع در مثلث مرزی سوریه، عراق و اردن با استفاده از ۳ پهپاد مورد هدف قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، پهپادهای مذکور موفق شدند برفراز پایگاه آمریکایی التنف پرواز کرده و آن را هدف حملات خود قرار دهند.

هنوز اطلاعاتی در خصوص میزان خسارات وارده به این پایگاه منتشر نشده است.

کد مطلب 5916027

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