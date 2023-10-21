تشکیل فرمانداری ویژه نهبندان در مرحله آخر

مصطفی نخعی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: موضوع تشکیل فرمانداری ویژه نهبندان از چند سال گذشته در حال پیگیری است چرا که یکی از خواست‌های مردم بوده است.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس بیان کرد: در سفر ریاست جمهور به نهبندان این موضوع با ایشان مطرح و طبق دستور وی موضوع طرح توسعه نهبندان به معاونت اجرایی ریاست جمهور ارجاع شد.

اختصاص پنج هزار میلیارد تومان به نهبندان

نخعی ادامه داد: پس از جمع بندی و بررسی مجدد مقرر شد طی ۴ سال پنج هزار میلیارد تومان به نهبندان تخصیص یابد که این موضوع در مرحله نهایی قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه با تخصیص این رقم شاهد رشد و توسعه چشم گیری در شهرستان نهبندان خواهیم بود، گفت: برای ایجاد فرمانداری ویژه در شهرستان‌ها نیز پنج شاخص تعیین شده که نهبندان تنها ۲ شاخص را دارا بوده است.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس با بیان اینکه با وجود پیگیری‌های زیاد و استدلال مرزی بودن شهرستان نهبندان وزارت کشور آن را تأیید نمی‌کرد، ادامه داد: اولین قدم برای فرمانداری ویژه شدن فرمانداری نهبندان تأیید وزارت کشور است که چندی پیش مورد موافقت مسئولین این وزارت خانه قرار گرفت.

فرمانداری ویژه نهبندان در مراحل نهایی است

نخعی با بیان اینکه اولین مرحله برای تشکیل فرمانداری ویژه در شهرستان‌ها تأیید وزارت کشور است اظهار کرد: پس از موافقت وزارت کشور موضوع به کمیسیون سیاسی امنیتی دولت ارجاع و پس از تصویب در این کمیسیون نیز در هیئت دولت ارسال می‌شود که چند روز پیش پیگیری‌ها برای تصویب در کمیسیون سیاسی امنیتی دولت نتیجه داده و در این کمیسیون هم مورد تأیید و تصویب قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه اینکه پرونده فرمانداری ویژه نهبندان به هیئت دولت ارجاع شده و به زودی نهایی می‌شود، یادآور شد: امیدواریم این موضوع را به زودی به مردم شریف نهبندان اطلاع دهیم.

نماینده مردم نهبندان به موضوع جذب دانشجوی کمتر از سهمیه در دانشکده سلامت نهبندان نیز اشاره کرد و گفت: سال گذشته هیچ دانشجویی در این دانشکده پذیرفته نشده و امسال نیز با وجود قبولی ۱۵ نفر در رشته‌های این دانشکده اما تنها ۵ نفر آنها ثبت نام شده‌اند که علت آن عدم اجرای صحیح بومی گزینی در این دانشکده است.

نخعی یادآور شد: در این زمینه از وزیر بهداشت درخواست داریم با افراد خاطی برخورد کند.