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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۴۳

نشست «انسان جدید فلسطین» برگزار می شود

نشست «انسان جدید فلسطین» برگزار می شود

نشست «انسان جدید فلسطین» تأملی بر حماسه شگفت انگیز فلسطین از سوی پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم (ع)دوشنبه یکم آبان ماه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست «انسان جدید فلسطین» تأملی بر حماسه شگفت انگیز فلسطین از سوی پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم (ع) برگزار می‌شود.

این نشست با سخنرانی خالد قدومی نماینده جنبش حماس در ایران، حجت‌الاسلام احمد رهدار مدیر گروه مطالعات سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع)، سهیل اسعد استاد دانشگاه و از فعالان بین الملل، حجت‌الاسلام سید علی موسوی رئیس پژوهشکده تبلیغ و مطالعات برگزار خواهد شد.

نشست «انسان جدید فلسطین» تأملی بر حماسه شگفت انگیز فلسطین دوشنبه یکم آبان ۱۴۰۲ ساعت: ۱۵:۳۰ در قم، بلوار جمهوری اسلامی، سالن همایش اداره کل تبلیغات اسلامی برپا می‌شود.

نشست «انسان جدید فلسطین» برگزار می شود

کد مطلب 5917265

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