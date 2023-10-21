به گزارش خبرنگار مهر، هومان محمودی صبح شنبه در آئین بهره برداری مرحله اول نهضت جهادی توسعه فیبرنوری شرکت مخابرات ایران اظهار کرد: برای اجرای طرح توسعه فیبر نوری سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال شامل یکهزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار استانی و ۲ هزار میلیارد ریال اعتبار ملی تأمین و هزینه شد.
وی تصریح کرد: چهار هزار و ۳۱۵ کیلومتر شبکه فیبر نوری در چهارمحال و بختیاری وجود دارد که از این میزان یکهزار و ۷۱۵ کیلومتر در شهرها، یکهزار و ۳۷۵ کیلومتر در روستاها و یکهزار و ۲۳۵ کیلومتر در مناطق بینشهری اجرا شده است.
محمودی ادامه داد: ارتباط مخابراتی در ۵۷۲ روستا، ظرفیت اینترنت پرسرعت در ۳۴۳ روستا و بهرهمندی ۵۶۶ روستا از تلفنهمراه در چهارمحال و بختیاری وجود دارد که هماکنون ۱۰۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان از شبکه ارتباط مخابراتی بهرهمند هستند.
وی اذعان داشت: ۷۱ هزار و ۱۲۷ پورت اِی. دی. اِس. اِل (ADSL) در چهارمحال و بختیاری وجود دارد همچنین طرح نهضت جهادی توسعه فیبرنوری شرکت مخابرات ایران (نجما) تعداد پورتهای استانی نجما از پنج هزار و ۴۱۸ مورد به ۲۳ هزار و ۷۱۰ مورد افزایش پیدا کرد.
محمودی خاطر نشان کرد: ۲ هزار و ۲۰۰ نقطه فیبر نوری اجرا شده که از این تعداد یکهزار و ۹۷۴ نقطه اجرا شده است.
وی خاطر نشان کرد: فراهم شدن امکان دسترسی به شبکه ملی اطلاعات براساس سیاستهای ابلاغی دولت، تسریع و تسهیل در تحویل سرویس و حذف محدودیت در ارائه خدمات به سایر اپراتورها، امنیت بالا و تقویت پایداری شبکه و افزایش رضایتمندی مشترکان از مزیتهای اجرای نهضت جهادی توسعه فیبرنوری شرکت مخابرات ایران (نجما) بهشمار میرود.
محمودی اذعان داشت: یک میلیون و ۶۰۳ هزار و ۱۹۲ سیمکارت تلفنهمراه در چهارمحال و بختیاری واگذار شده است که از این تعداد هماکنون یک میلیون و ۱۱۵ هزار و ۵۷ سیمکارت فعال و مخابرات استان موفق به دریافت رتبه نخست کشوراز لحاظ تعداد واگذاری است.
وی با بیان اینکه مسائل مخابراتی و ارتباطی نقش مستقیم در امور اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دارد اذعان داشت: شبکه فیبرنوری با پهنای باند وسیع و نبود اختلال در ارتباطات از مهمترین زیرساختهای توسعهای بهشمار میرود و به سرعت در حال گسترش است.
محمودی با اشاره به اینکه هماکنون ظرفیت راهاندازی ۳۳۷ هزار و ۵۰۰ خط شماره تلفن ثابت در چهارمحال و بختیاری وجود دارد گفت: از این تعداد تاکنون ۲۶۱ هزار و ۵۰۰ خط به مشتریان واگذار شده است.
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