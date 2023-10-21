رییس جمهور مرتب پیگیر موضوع احداث فرودگاه قم است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن منصوری صبح شنبه در جلسه بررسی مشکلات فروگاه قم که در سالن جلسات امام رضا (ع) استانداری قم برگزار شد اظهار داشت: دولت در زمینه احداث فرودگاه در قم حمایت می کند و در این راستا موافقت نامه اصولی نیز صادر شده که البته این موافت اصولی به معنای مجوز ساخت نیست و باید بسترها و زمینه های این کار فراهم شود.

معاون اجرایی رییس جمهور با بیان اینکه دولت موافق تکمیل فرودگاه قم از سوی منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان است افزود: برای ایجاد منابع مالی در جهت ساخت فرودگاه قم باید تمهیداتی در نظر گرفت که فروش زمین در منطقه ویژه سلفچگان از جمله آن است تا از این طریق بخشی از هزینه های مربوط به ساخت تامین شود.

وی ابراز داشت: احداث فرودگاه در قم پروژه مهمی برای دولت سیزدهم است و رییس جمهور نیز به صورت مرتب نسبت به وضعیت این پروژه پیگیری دارند.

منصوری با تاکید بر اینکه احداث فرودگاه قم باید با پیگیری های مسئولان استان دنبال شود و مشکلات این پروژه قابل حل است افزود: دولت سیزدهم راستای تکمیل این پروژه همراهی لازم را دارد و این پروژه از تاکیدات دولت است.

پروژه احداث فرودگاه قم از سال ۱۳۸۹ آغاز و بعد از چند سال انجام عملیات اجرایی به دلیل مشکلات حقوقی و عدم دریافت مجوزهای لازم متوقف شد و سرمایه گذار اولیه در برهه‌ای خلع ید و در ادامه با دستور قضائی در سال ۱۴۰۰ مجدد برای تکمیل پروژه فراخوانده شد.

یکی از مصوبات سفر رئیس جمهور به استان قم در ۹ دی ماه سال ۱۴۰۰ تعیین تکلیف این پروژه در مدت زمان کوتاه بوده که با توافق صورت گرفته؛ قرار شد این پروژه برای تکمیل به منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان واگذار شود.