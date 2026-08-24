۵۰ هزار نقطه کشور آماده جشن ملی وحدت

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد حاجیاسماعیلی، مدیرکل ادیان و مذاهب سازمان تبلیغات اسلامی، از برگزاری دومین رویداد ملی «امت احمد» همزمان با میلاد پیامبر اکرم(ص) و هفته وحدت خبر داد و گفت: این رویداد از اول تا هشتم شهریورماه در ۳۱ استان کشور برگزار میشود.
وی با اشاره به آغاز جشنهای «امت احمد» از استان کردستان افزود: این رویداد از سال گذشته با رویکردی ملی در سراسر کشور دنبال شده و امسال نیز با مشارکت اقوام و مذاهب مختلف، برنامههای متنوعی برای آن تدارک دیده شده است.
حاجیاسماعیلی «جمع است به خونخواهی تو امت احمد» را شعار محوری این دوره اعلام کرد و گفت: این شعار با توجه به شرایط کنونی کشور، تقارن با هفته وحدت و تأکید بر نمایش وحدت و انسجام ملی در برابر دشمنان و در گرامیداشت شهدای والامقام انتخاب شده است.
مدیرکل ادیان و مذاهب سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از برنامهها رویکردی حماسی دارد، اظهار کرد: آیه «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ» بهعنوان آیه محوری رویداد انتخاب شده و تلاش شده است سیره پیامبر اکرم(ص) بهعنوان الگویی برای جامعه امروز تبیین شود.
وی از برگزاری جشنهای حماسی، برپایی موکبها و غرفههای فرهنگی در استانهای مختلف خبر داد و افزود: برای فضاسازی و اجرای برنامههای مرتبط با میلاد پیامبر(ص)، از جمله پرچمآرایی، نورافشانی و اجرای مداحیهای تولیدشده، در بیش از ۵۰ هزار نقطه تجمعی کشور برنامهریزی شده است.
حاجیاسماعیلی با اشاره به برنامههای ویژه در استانهای دارای جمعیت شیعه و سنی گفت: در استانهایی مانند هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کردستان و گلستان، برنامههای ویژهای با هدف نمایش وحدت اقوام و مذاهب برگزار میشود. همچنین برنامه قرآنی ویژهای با حضور مخاطبان شیعه و سنی و ضبط برنامه تلویزیونی «محفل» در زاهدان برگزار خواهد شد.
وی از برگزاری «مهمانی امت احمد» با حضور چهرههای هنری و شخصیتهای ملی و مذهبی خبر داد و گفت: جشن ویژه تهران نیز در مسیر میدان هفتتیر تا میدان ولیعصر(عج) با برپایی مواکب و شادیپیمایی برگزار میشود.
مدیرکل ادیان و مذاهب سازمان تبلیغات اسلامی همچنین از اجرای بیش از ۱۰۰ تئاتر در ۱۶ استان خبر داد و افزود: این آثار با محوریت وحدت، همدلی و روایت مقاومت و افتخارآفرینی مردم ایران به صحنه میروند.
به گفته وی، پویش بینالمللی دانشآموزی «نامهای به دوستم» نیز با همکاری شبکههای پویا و نهال و از طریق اپلیکیشن شاد اجرا میشود و دانشآموزان ایرانی در قالب این پویش، پیام دوستی و همدلی خود را به دانشآموزان جهان منتقل میکنند.
حاجیاسماعیلی تولید آثار صوتی و تصویری، نماهنگ، مداحیهای فاخر و مجموعه پوسترهای مرتبط با سیره پیامبر اکرم(ص) را از دیگر برنامههای «امت احمد» عنوان کرد و گفت: هدف نهایی این رویداد، تقویت پیوند مردم با سیره نبوی، نمایش همبستگی ملی و تأکید بر وحدت اقوام و مذاهب اسلامی در کشور است.
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