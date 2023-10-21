به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی زاهد دوست صبح شنبه در نشست هماهنگی برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان اظهار داشت: جنایات رژیم صهیونیستی محکوم و حمایت خود را از مردم مظلوم غزه اعلام می‌کنیم.

وی افزود: این روزها بیشترین ظلم‌های طول تاریخ به مردم غزه شاهد هستیم.

زاهددوست بیان کرد: به برکت خون پاک شهدای غزه انسجام امت اسلام و دولت‌ها و حکومت‌هایی که قبلاً در خواب بودند شاهد هستیم و این خون‌ها تبدیل به سیل خواهد شد و رژیم منحوس صهیونیستی را نابود خواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد: ۱۳ آبان روز مقابله با استکبار است و امروز جنایات علیه مردم غزه کارگردان اصلی آن آمریکا است.

زاهد دوست بیان کرد: هر چه ظلم و جنایات و پلیدی در تاریخ در جهان هستی شاهد هستیم زیر سر آمریکا جنایتکار است.

وی با بیان اینکه برنامه امسال باید باشکوه هر چه تمام‌تر برگزار شود، گفت: همه باید با حضور حماسی جنایت‌های آمریکا را محکوم کنیم.

زاهد دوست ادامه داد: اسلحه مقابله با استکبار هیچ گاه زمین نمی‌گذاریم و مردم پرشور تر از گذشته در صحنه حضور پیدا می‌کنند.

وی خاطر نشان کرد: برنامه‌های ۱۳ آبان با شکوه هر چه تمام‌تر در مدارس برگزار شود و جنایات‌های آمریکا به دانش آموزان تبیین شود.