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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۴۳

امام جمعه دشتی:

کارگردان اصلی جنایت‌های اخیر در غزه آمریکا است

کارگردان اصلی جنایت‌های اخیر در غزه آمریکا است

بوشهر- امام جمعه دشتی گفت: کارگردان اصلی جنایت‌های اخیر در غزه آمریکا است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی زاهد دوست صبح شنبه در نشست هماهنگی برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان اظهار داشت: جنایات رژیم صهیونیستی محکوم و حمایت خود را از مردم مظلوم غزه اعلام می‌کنیم.

وی افزود: این روزها بیشترین ظلم‌های طول تاریخ به مردم غزه شاهد هستیم.

زاهددوست بیان کرد: به برکت خون پاک شهدای غزه انسجام امت اسلام و دولت‌ها و حکومت‌هایی که قبلاً در خواب بودند شاهد هستیم و این خون‌ها تبدیل به سیل خواهد شد و رژیم منحوس صهیونیستی را نابود خواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد: ۱۳ آبان روز مقابله با استکبار است و امروز جنایات علیه مردم غزه کارگردان اصلی آن آمریکا است.

زاهد دوست بیان کرد: هر چه ظلم و جنایات و پلیدی در تاریخ در جهان هستی شاهد هستیم زیر سر آمریکا جنایتکار است.

کارگردان اصلی جنایت‌های اخیر در غزه آمریکا است

وی با بیان اینکه برنامه امسال باید باشکوه هر چه تمام‌تر برگزار شود، گفت: همه باید با حضور حماسی جنایت‌های آمریکا را محکوم کنیم.

زاهد دوست ادامه داد: اسلحه مقابله با استکبار هیچ گاه زمین نمی‌گذاریم و مردم پرشور تر از گذشته در صحنه حضور پیدا می‌کنند.

وی خاطر نشان کرد: برنامه‌های ۱۳ آبان با شکوه هر چه تمام‌تر در مدارس برگزار شود و جنایات‌های آمریکا به دانش آموزان تبیین شود.

کد مطلب 5917451

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    نظرات

    • IR ۱۴:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
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      پاسخ
      فقط حرف میزنید،شماهم حرفه ای وقوی ضربه فلج کننده بزنید

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