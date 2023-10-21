«سیطره» به چاپ دوم رسید/در اردوگاه کومله چه خبر است؟

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «سیطره» نوشته کیانوش گلزار راغب به تازگی توسط انتشارات سوره مهر به چاپ دوم رسیده است.

این کتاب خاطرات هفت سال نفوذ نادر کیانی از نیروهای انقلابی ایران به اردوگاه حزب دموکرات کردستان و سازمان کومله در اقلیم کردستان عراق است که تا سطوح عالی سازمانی و مسئول پذیرش این سازمان رشد می‌کند.او با دسترسی به اطلاعات ویژه درون گروهی، گرفتار زندان اقلیم کردستان شده و در نهایت با تحمل رنج و مرارت فراوان به کشور باز می‌گردد و ثمره سال‌ها تلاش و مجاهدت خود را در خدمت نظام جمهوری اسلامی ایران قرار می‌دهد.

آئین رونمایی این کتاب با حضور حجت‌الاسلام اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات، محمد مهدی دادمان رئیس حوزه هنری، زهره الهیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، مرتضی سرهنگی نویسنده پیشکسوت حوزه دفاع مقدس، خانواده قربانیان ترور گروهک‌ها و تعداد کثیری از چهره‌های فرهنگی، عصر چهارشنبه ۲۹ شهریور در تالار مهر حوزه هنری برگزار شد.

چاپ دوم این کتاب با ۲۸۳ صفحه، شمارگان هزار و۲۵۰ نسخه و قیمت ۱۴۵ هزار تومان عرضه شده است.

پرونده بررسی کتاب «سیطره» از چندی پیش در خبرگزاری مهر باز شده و تا به حال دو قسمت از آن منتشر شده که در پیوندهای زیر قابل دسترسی و مطالعه هستند:

* «گزارشی از وضعیت زنان‌ کومله و دموکرات / زن و مرد فرقی ندارند!»

* «مسوول پذیرش کومله: حرفی از خدا و دین نزن!»