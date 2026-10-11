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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۸

سرمست: زیرساخت‌های برگزاری انتخابات در آذربایجان شرقی آماده است

سرمست: زیرساخت‌های برگزاری انتخابات در آذربایجان شرقی آماده است

تبریز- استاندار آذربایجان شرقی از آمادگی زیرساخت‌های اجرایی و فناوری استان برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست ظهر یکشنبه در جلسه ستاد انتخابات آذربایجان شرقی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای برگزاری انتخابات اظهار کرد: هماهنگی‌های لازم برای برگزاری این سه انتخابات در استان انجام شده و دستگاه‌های اجرایی برای اجرای این فرآیند آمادگی دارند.

وی با بیان اینکه زمان برگزاری انتخابات از سوی وزارت کشور اعلام و نهایی شده است، افزود: مدیریت استان برای برگزاری انتخابات آمادگی کامل دارد و پیش‌بینی‌های لازم در شهرستان‌های مختلف انجام شده است.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین بر ضرورت توجه به زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در فرآیند برگزاری انتخابات تأکید کرد و گفت: نیروهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات از عوامل مؤثر در اجرای انتخابات هستند و اقدامات و تمهیدات این بخش باید با دقت دنبال شود.

در این جلسه، رئیس ستاد انتخابات آذربایجان شرقی و رؤسای کمیته‌های پشتیبانی، مالی و مشارکت شهری و روستایی نیز گزارشی از اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای برگزاری انتخابات در استان ارائه کردند.

کد مطلب 6974384

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