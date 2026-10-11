خبرگزاری مهر؛ یادداشت مهمان- آزاد برتنی، رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در اربیل: روز ملی صادرات، فرصتی برای قدردانی از تلاش و همت صادرکنندگان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور و همچنین تأکید بر اهمیت صادرات در تقویت بنیان‌های اقتصادی و افزایش تاب‌آوری اقتصاد ملی است.

امسال، این مناسبت در شرایطی گرامی داشته می‌شود که جمهوری اسلامی ایران در پی جنگ تحمیلی و فشارهای ناشی از آن، با مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و چالش‌های جدید در حوزه‌های اقتصادی، تجاری، حمل‌ونقل، مبادلات مالی و زنجیره تأمین مواجه است. در چنین شرایطی، استمرار فعالیت‌های صادراتی و حفظ بازارهای هدف، صرفاً یک فعالیت تجاری نیست، بلکه بخشی از تلاش ملی برای حفظ جریان تولید، اشتغال، درآمدهای ارزی و ارتباط فعال اقتصاد ایران با بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی به شمار می‌رود.

تجربه نشان داده است که موفقیت پایدار در بازارهای هدف صرفاً با اتکا به مزیت قیمتی امکان‌پذیر نیست بلکه کیفیت و رقابت‌پذیری محصول، استمرار تأمین، بسته‌بندی، خدمات پس از فروش، تبلیغات و بازاریابی، ایجاد شبکه توزیع، حضور نمایندگان محلی و شناخت دقیق مقررات و رویه‌های تجاری از عوامل تعیین‌کننده در حفظ سهم بازار و توسعه صادرات هستند. از این رو، در شرایط فعلی باید ضمن صیانت از بازارهای موجود، برای توسعه بازارهای جدید و تثبیت جایگاه برندهای ایرانی نیز برنامه‌ریزی هدفمند صورت گیرد.

در شرایط کنونی، صادرات پایدار بیش از هر زمان دیگری نیازمند همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی، چابکی صادرکنندگان و حضور فعال در بازارهای منطقه‌ای است. در این مسیر، باید از رویکرد صادرات مقطعی و موردی عبور کرده و به سمت ایجاد روابط تجاری پایدار، سرمایه‌گذاری مشترک، انتقال فناوری، ایجاد شبکه‌های توزیع و تولید مشترک در بازارهای هدف حرکت کرد.

روز ملی صادرات، در حقیقت یادآور این واقعیت است که پشتوانه صادرات موفق، تنها توان تولید نیست، بلکه ترکیبی از تولید رقابت‌پذیر، صادرکننده توانمند، شناخت بازار، دیپلماسی اقتصادی فعال و هماهنگی مؤثر میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی است.

امیدوارم با اتکا به ظرفیت‌های ارزشمند بخش خصوصی و تقویت همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای، شاهد استمرار و توسعه صادرات کالا و خدمات جمهوری اسلامی ایران، حفظ بازارهای موجود و گسترش حضور محصولات و برندهای ایرانی در بازارهای منطقه ای و بین المللی باشیم.