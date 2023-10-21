برگزاری نخستین همایش هیأت و آئین مذهبی در بهمن ماه سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین رجبی دوانی دبیر علمی همایش ملی هیأت در نشست خبری اولین همایش ملی هیأت که در محل مجامع برگزار شد اظهار داشت: نخستین همایش هیأت و آئین مذهبی در بهمن سال جاری به همت مرکز تخصصی احیا امر وابسته با دانشگاه امام صادق (ع) و اندیشکده هیأت برگزار میشود.
وی با بیان اینکه هیأت یک امر بزرگ تمدنی و شیعی است ادامه داد: هیأتها در بدو شکل گیری دارای ارزشهای زیاد و کارکردهای بسیار بوده است که موجب تقویت ایمان شده و نوع دوستی و مسائل معرفتی و ایجاد شور دینی و همچنین مسائل انسانی در هیأت صورت میگیرد. بنابراین برای پاسداشت چنین پدیده ارزشمندی در مکتب شیعی نیازمند برپایی همایشهایی در ابعاد گوناگون با کارکردهای مختلف هستیم.
این محقق و پژوهشگر تاریخ اسلام در ادامه تصریح کرد: ما شاهد بودیم در فتنه ۸۸ همین هیأتها و اعضای آن بودند که نهایتاً آتش فتنه را خاموش کردند و با توجه به این سابقه است که همایش ملی هیأت برگزار میشود. در این همایش فراخوان اعلام شده و علاقمندان میتوانند تا نیمه آبانماه چکیده مقالات خود را به دبیرخانه همایش ارسال و تا نیمه آذر هم چکیده مقالات بررسی و پس از ارزیابی، مقالات برگزیده انتخاب خواهند شد و در بهمنماه اختتامیه این همایش برگزار میشود. لازم به ذکر است پیش نشستهایی نیز در این زمینه برگزار شده است.
در ادامه محمدرضا سنگری عضو هیأت علمی نخستین همایش علمی هیأت و آئینهای مذهبی به ایراد سخنرانی پرداخت و اظهار داشت: پیش نشستهایی در این زمینه برگزار شده و عناوین متعددی برای نخستین همایش ملی هیأت مطرح شده است تا موضوع هیأت که به عنوان بزرگترین تشکلهای مذهبی به شمار میرود مورد بررسی قرار گیرد. لازم به تاکید است شناخت هیأت تنها شناخت یک تشکل نیست بلکه شناخت مردم در حوزه روانشناسی، اجتماعی و فرهنگی است. امروز دامنه جغرافیایی هیأت در حال گسترش است همان طور که دامنه تاریخی آن گسترش یافت.
وی افزود: شناخت هیأت تنها شناخت یک تشکل نیست بلکه شناخت مردم است امروز هیأت برای مدیحهسرایی و برگزاری آئینهای مذهبی نیست. امروز در لحظههای خطیر اجتماعی نقش هیأت را میبینیم، در دوران کرونا، سیل و سایر اتفاقات شاهد حضور و کارکرد گسترده هیاتیها هستیم و حتی حضور آنها مجموعههای رسمی کشور را هم تحت الشعاع قرار میدهد.
سنگری ادامه داد: مجموعهای از مسائل هیأت با عنوان منظومه هیأت در اندیشکده هیأت تدارک دیده شده و تا به امروز ۴۰۰ موضوع در خصوص هیأت احصا و میتوان برای جامعه علمی مطرح کرد. هیأت هایی که امروز در فضای رسانهای شکل میگیرند و حضور خارجی ندارند شاید تعداد اعضای آنان از تعداد اعضای هیأت هایی که حضوری فیزیکی دارند بیشتر باشد. بنابراین در فضای رسمی رسانههای کشور فضایی برای هیأت تعریف شده است و جدای از صدا و سیما، رسانههای برخط هم هیأت را پیگیری و به آن میپردازند.
در ادامه سیدابوالحسن حسینی دبیر اجرایی نخستین همایش علمی هیأت و آئینهای مذهبی به ایراد سخنرانی پرداخت و اظهار داشت: یکی از اقدامات برای تحقق گفتمان هیأت این همایش است که امسال برای نخستین بار برگزار میشود. قرار است این همایش هر ساله برگزار و دبیرخانه ثابتی در دانشگاه امام صادق (ع) داشته باشد، تلاش ما بر این بوده است که دانشجویان سراسر کشور در این همایش مشارکت داشته باشند از این رو دانشگاههای سراسر کشور را با این همایش درگیر کردهایم.
وی ادامه داد: لازم به تاکید است ارسال مقالات تمدید نخواهد شد و اختتامیه همایش نیز در بهمن ماه امسال و در ایام شعبان برگزار میشود.
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