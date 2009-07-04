مهلت ارسال چکیده مقالات عاشورایی پایان تیرماه است

به گزارش خبرگزاری مهر، علاقمندان می‌توانند با مقالات علمی پژوهشی یا پژوهش‌های خود در زمینه نمایش‌های آئینی، آئین‌های نمایشی، ترکیب و تلفیق شیوه‌های نمایش‌های مذهبی ایرانی با تئاتر در این بخش حضور پیدا کنند.

رعایت استانداردهای تحقیقات علمی،‌ ارائه نشدن مقالات در سمینارهای علمی داخلی و بین‌المللی و ارائه چکیده مقالات یا پژوهش در سه نسخه حداکثر تا 31 تیرماه از جمله شرایط حضور در این بخش از ششمین همایش سراسری آئین‌های عاشورایی است.

اسامی چکیده مقالات و پژوهش‌های پذیرفته شده تا 20 مردادماه اعلام و پژوهش‌های برگزیده به صورت مجموعه مستقل توسط انتشارات نمایش چاپ و مقالات پذیرفته شده در سمیناری همزمان با برگزاری همایش ارائه خواهند شد.

ششمین همایش سراسری آئین‌های عاشورایی در دهه اول محرم امسال برگزار می‌شود.