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۱۳ تیر ۱۳۸۸، ۱۴:۰۴

مهلت ارسال چکیده مقالات عاشورایی پایان تیرماه است

ستاد برگزاری ششمین همایش سراسری آئین‌های عاشورایی از پژوهشگران این حوزه دعوت کرد تا پایان تیرماه مقالات خود را به دبیرخانه همایش ارائه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علاقمندان می‌توانند با مقالات علمی پژوهشی یا پژوهش‌های خود در زمینه نمایش‌های آئینی، آئین‌های نمایشی، ترکیب و تلفیق شیوه‌های نمایش‌های مذهبی ایرانی با تئاتر در این بخش حضور پیدا کنند.

رعایت استانداردهای تحقیقات علمی،‌ ارائه نشدن مقالات در سمینارهای علمی داخلی و بین‌المللی و ارائه چکیده مقالات یا پژوهش در سه نسخه حداکثر تا 31 تیرماه از جمله شرایط حضور در این بخش از ششمین همایش سراسری آئین‌های عاشورایی است.

اسامی چکیده مقالات و پژوهش‌های پذیرفته شده تا 20 مردادماه اعلام و پژوهش‌های برگزیده به صورت مجموعه مستقل توسط انتشارات نمایش چاپ و مقالات پذیرفته شده در سمیناری همزمان با برگزاری همایش ارائه خواهند شد.

ششمین همایش سراسری آئین‌های عاشورایی در دهه اول محرم امسال برگزار می‌شود.

کد مطلب 907146

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