به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین رجبی دوانی دبیر علمی همایش علمی هیأت و آئینهای مذهبی صبح امروز پنجشنبه ۲۶ بهمنماه در افتتاحیه نخستین همایش علمی هیأت و آئینهای مذهبی اظهارداشت: هیأت و آئینهای دینی نقش مهم و اثرگذاری در حفظ فرهنگ دینی داشتند. امام خمینی (ره) زمانی که در ابتدای انقلاب عزاداریها به شکل راهپیمایی سیاسی برگزار شد، برآشفتند و فرمودند که عزاداریها باید به همان روش سنتی ادامه پیدا کند.
وی افزود: در دوران حاکمیت دولت ارزشمند آل بویه، عزاداری به شکل رسمی برگزار شد و این سینهزنیها به شکل امروزی شکل گرفت. آنها گیلانی بودند که دیلمیها در مصیبتهای خود با مشت به سینه میزدند که این سینهزنیها از آنجا شکل گرفت و از شعائر بزرگ شیعه شد.
رجبی دوانی گفت: این همایش و اقداماتی این چنین میتواند زمینه مناسب برای نقش آفرینی هیأتها و حرکت به سمت تحول و تمدن نوین اسلامی باشد.
دبیر علمی همایش علمی هیأت و آئینهای مذهبی در پایان خاطرنشان کرد: بیش از ۱۰۰ چکیده مقاله به دبیرخانه رسید. با نظر هیأت داوران، ۷۰ مقاله پذیرفته و نگارش شد. ۱۱ پیش نشست در تهران، قم و شیراز برگزار شد که حاصل آن منتشر خواهد شد.
محمدحسین رجبی دوانی دبیر علمی همایش علمی هیأت و آیینهای مذهبی گفت:بیش از ۱۰۰ مقاله به اولین همایش علمی هیأت رسیده است.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین رجبی دوانی دبیر علمی همایش علمی هیأت و آئینهای مذهبی صبح امروز پنجشنبه ۲۶ بهمنماه در افتتاحیه نخستین همایش علمی هیأت و آئینهای مذهبی اظهارداشت: هیأت و آئینهای دینی نقش مهم و اثرگذاری در حفظ فرهنگ دینی داشتند. امام خمینی (ره) زمانی که در ابتدای انقلاب عزاداریها به شکل راهپیمایی سیاسی برگزار شد، برآشفتند و فرمودند که عزاداریها باید به همان روش سنتی ادامه پیدا کند.
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