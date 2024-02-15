بیش از ۱۰۰ مقاله به اولین همایش علمی هیأت رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین رجبی دوانی دبیر علمی همایش علمی هیأت و آئین‌های مذهبی صبح امروز پنجشنبه ۲۶ بهمن‌ماه در افتتاحیه نخستین همایش علمی هیأت و آئین‌های مذهبی اظهارداشت: هیأت و آئین‌های دینی نقش مهم و اثرگذاری در حفظ فرهنگ دینی داشتند. امام خمینی (ره) زمانی که در ابتدای انقلاب عزاداری‌ها به شکل راهپیمایی سیاسی برگزار شد، برآشفتند و فرمودند که عزاداری‌ها باید به همان روش سنتی ادامه پیدا کند.



وی افزود: در دوران حاکمیت دولت ارزشمند آل بویه، عزاداری به شکل رسمی برگزار شد و این سینه‌زنی‌ها به شکل امروزی شکل گرفت. آنها گیلانی بودند که دیلمی‌ها در مصیبت‌های خود با مشت به سینه می‌زدند که این سینه‌زنی‌ها از آنجا شکل گرفت و از شعائر بزرگ شیعه شد.



رجبی دوانی گفت: این همایش و اقداماتی این چنین می‌تواند زمینه مناسب برای نقش آفرینی هیأت‌ها و حرکت به سمت تحول و تمدن نوین اسلامی باشد.



دبیر علمی همایش علمی هیأت و آئین‌های مذهبی در پایان خاطرنشان کرد: بیش از ۱۰۰ چکیده مقاله به دبیرخانه رسید. با نظر هیأت داوران، ۷۰ مقاله پذیرفته و نگارش شد. ۱۱ پیش نشست در تهران، قم و شیراز برگزار شد که حاصل آن منتشر خواهد شد.