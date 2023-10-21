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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۳۶

سردار منتظر المهدی اعلام کرد؛

اخبار تکمیلی در خصوص پرونده مرحوم داریوش مهرجویی

اخبار تکمیلی در خصوص پرونده مرحوم داریوش مهرجویی

سخنگوی فراجا با اشاره به پرونده مرحوم داریوش مهرجویی گفت: حضور خبرنگاران در صحنه بازسازی جرم با صدور مجوز مقام قضایی قابل انجام است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا در خصوص پرونده مرحوم مهرجویی گفت: عملیات پلیس شناسایی و دستگیری قاتلان بود که این موضوع بلافاصله در دستور کار پلیس قرار گرفت و با استفاده از تجهیزات فنی و کارآگاهان زبده در کمتر از ۷۲ ساعت قاتلین دستگیر و در اسرع وقت صحنه جرم بازسازی شد

وی افزود: حضور خبرنگاران در صحنه بازسازی جرم با صدور مجوز مقام قضائی قابل انجام است و این موضوع ارتباطی به فراجا نداشت.

سخنگوی فراجا اعلام کرد: همچنین تمامی مدارک و مستندات متهمین تحویل دستگاه قضا شد و بنابر اعلام وزارت کشور مقرر شد هرگونه اطلاع رسانی از زمان تحویل متهمین (پنجشنبه هفته گذشته) از طریق قوه قضائیه انجام پذیرد.

کد مطلب 5917606

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