اخبار تکمیلی در خصوص پرونده مرحوم داریوش مهرجویی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا در خصوص پرونده مرحوم مهرجویی گفت: عملیات پلیس شناسایی و دستگیری قاتلان بود که این موضوع بلافاصله در دستور کار پلیس قرار گرفت و با استفاده از تجهیزات فنی و کارآگاهان زبده در کمتر از ۷۲ ساعت قاتلین دستگیر و در اسرع وقت صحنه جرم بازسازی شد

وی افزود: حضور خبرنگاران در صحنه بازسازی جرم با صدور مجوز مقام قضائی قابل انجام است و این موضوع ارتباطی به فراجا نداشت.

سخنگوی فراجا اعلام کرد: همچنین تمامی مدارک و مستندات متهمین تحویل دستگاه قضا شد و بنابر اعلام وزارت کشور مقرر شد هرگونه اطلاع رسانی از زمان تحویل متهمین (پنجشنبه هفته گذشته) از طریق قوه قضائیه انجام پذیرد.