بیانیه بنیاد ملی نخبگان در محکومیت جنایات رژیم غاصب صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد ملی نخبگان، بنیاد ملی نخبگان در محکومیت جنایات رژیم غاصب صهیونیستی و حمله وحشیانه به غزه بیانیه‌ای صادر کرد.

در این بیانیه، ضمن محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، جهاد تمدنی نخبگان یگانه راه حصول به شاهراه هدایت بشریت به سمت صلاح و رستگاری برشمرده شده و آمده است: نخبگان ملّت سرافراز و تاریخ‌ساز ایران اسلامی و حق‌جویان عالم لازم است که خود را مهیّا و مجهز به سلاح پارسایی، بصیرت و شجاعت گردانند.

متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:

بسم الله القاصم الجبارین«فإذا جاء وعْد أولاهما بعثْنا علیْکمْ عباداً لنا أولی بأْسٍ شدیدٍ فجاسوا خلال الدّیار و کان وعْداً مفْعولًا»

بار دیگر دشمن قسم خورده انسانیت و مظهر سبعیت و وحشی گری و قساوت، رژیم جعلی و موقت صهیونیستی در اقدامی از سر استیصال و انفعال؛ همچون غریقی که برای بقای خود به هر چیزی دست اندازی می کند؛ دیوانه وار و از ترس هلاکت مستعجل؛ با هدف قرار دادن بیمارستان المعمدانی غزه دست به کشتار غیر نظامیان؛ زنان و کودکان معصوم، بی گناه و مجروح زد و زخم عمیقی را بر پیکره امت عظیم اسلامی وارد کرد.قلبهایمان از این جنایت مجروح گردیده و چشمان اندوهگینمان در این شب تاریک و ظلمانی کم نور شده است.

«اللّهمّ انّا نشْکوا الیْک فقْد نبیّنا صلواتک علیْه واله وغیْبه ولیّنا وکثْره عدوّنا وقلّه عددنا وشدّه الْفتن بنا وتظاهر الزّمان علیْنا فصلّ علی محمّدٍ واله واعنّا علی ذلک بفتْحٍ منْک»

دستگاه کشتار و ترور بنی اسرائیل از این اقدام دو هدف را دنبال می کند: اولاً: شکست مفتضحانه خود در عملیات طوفان الاقصی را جبران کند و ثانیاً: با تلفات گیری از مردم غیر نظامی و مظلوم غزه؛ جبهه مقاومت را مجبور به توقف مبارزه و پذیرش آتش بس بدون پیش شرط و آزادسازی اسرای صهیونیست در بند حماس نماید. غافل از این که ملّتی که سبیل نجات را در مقاومت و عزّت خود را در شهادت می بیند و مصداق آیه شریفه «قلْ هلْ تربّصون بنا إلّا إحْدی الْحسْنییْن» است، هرگز باکی از مرگ ندارد.

عمق و وسعت جنایات بنی اسرائیل و بیدادگری فرزندان سامری به حدی رسیده است که علیرغم سانسور شدید رسانه ای و جعل و تحریف واقعیّت از سوی دستگاه پروپاگاندای نظام سلطه، ندای مظلومیّت مردم فلسطین نه تنها خاموش نشده بلکه فراگیرتر شده و پژواک آن افکار عمومی جهانیان را به تأثر واداشته است، به گونه ای که شاهد شکل گیری هسته های اعتراضات و تجمّعات در قلب آمریکا و اروپا هستیم.

مستکبران آمریکایی که منافع راهبردی خود در منطقه را در گرو موجودیّت این غدّه سرطانی و بدخیم می دانند، سراسیمه و هراسان، با تلاشی مذبوحانه سعی در باز پس گیری رشته امور و ابتکار عمل در مدیریت جریانات پیش رو دارند، غافل از این که دست و پازدن در این باتلاق منجر به سرعت یافتن مرگ قریب الوقوع آنها خواهد شد و اقیانوس خونهای به ناحق ریخته شده مظلومان، تمدن پر زرق و برق غرب را که برساخته قارون صفتان فریبکار قلدر مآب است، همچون کشتی تایتانیک به قعر خود خواهد کشید. وکان وعۡداً مّفۡعولاً...

در این میان نخبگان ملّت سرافراز و تاریخ ساز ایران اسلامی و حق جویان عالم لازم است که خود را مهیّا و مجهز به سلاح پارسایی، بصیرت و شجاعت گردانند. رهبر عزیزتر از جانمان و مشعل دار انقلابمان، مدت هاست که از نشانه های ظهور دورانی جدید در تاریخ بشریت و عبور آن از یک گردنه سرنوشت ساز سخن می گویند.

خلاءی در مدیریت جهانی در حال شکل گیری است که از تضعیف قدرتهای مستکبر شرق و غرب و اثبات عدم توانایی مکاتب مادّی گرایانه در پاسخگویی به نیازهای بشر مدرن امروز نشأت گرفته است. در این میان شناخت جامع و کل نگرانه از تحولات پرشتاب و متغیّر پیش رو بوسیله نخبگان و تعریف نسبت خود با آنها و ایفای نقش تاریخی در پر کردن خلاء موجود می تواند ضامن تفوق جریان حق باشد. صبر فرانسلی و جهاد تمدّنی نخبگان برای غلبه بر جریانی که بیش از ۴ قرن مقدّرات بشریت را به انحصار خود در آورده است، یگانه راه حصول به شاهراه هدایت بشریت به سمت صلاح و رستگاری است که با طلوع خورشید ولایت عظمی محقق خواهد شد...انشاءالله...

بنیاد ملّی نخبگان به نمایندگی از جامعه نخبگان کشور ضمن محکوم نمودن شدید جنایات اخیر رژیم صهیونیستی بویژه بمباران کودکان و زنان مجروح و بی دفاع در بیمارستان المعمدانی غزه، بار دیگر اعلام می دارد که یگانه راه دستیابی ملّت مظلوم فلسطین به حقوق حقّه خویش را منحصر در مقاومت و ایستادگی در مقابل طغیانگران بنی صهیون انگاشته و به مدیریت کننده جریان تجاوز و کشتار در منطقه یعنی آمریکای جنایتکار هشدار می دهد که انتقام اصلی در راه است و آن همان دستیابی جوانان نخبه ایران اسلامی به تفوّق بلا منازع علمی، برتری شگفتی ساز در فنّاوری و ربودن گوی سبقت از استثمارگران استعدادهای بشری در این رقابت نفس گیر، ناعادلانه و نابرابر خواهد بود.