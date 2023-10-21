پرداخت ۹۴ هزار و ۷۵۲ میلیارد تومان به حساب سازندگان نهضت ملی مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، «عباس حسینی مدیرعامل بانک تخصصی مسکن در توضیح روند پرداخت تسهیلات به واحدهای معرفی شده نهضت ملی مسکن، گفت: از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون یک میلیون و ۸۰ هزار و ۴۶ نفر در بانک مسکن افتتاح حساب کردند. تعداد واحدهایی که قراردادهای تسهیلاتی آنها منعقد شده ۲۹۰ هزار و ۳۳ واحد و به میزان ۱۰۲ هزار و ۹۶۶ میلیارد تومان است.

حسینی ادامه‌داد: بانک مسکن در مجموع ۹۴ هزار و ۷۵۲ میلیارد تومان به حساب سازندگان واریز کرده که از این میزان، ۵۳ هزار و ۲۷۵ میلیارد تومان از محل تسهیلات و ۴۱ هزار و ۴۷۷ میلیارد تومان از محل آورده متقاضیان به حساب سازندگان واریز شده است.