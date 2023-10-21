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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۱۵

حملات جدید حزب الله به مواضع صهیونیست‌ها در مزارع شبعا+فیلم

حملات جدید حزب الله به مواضع صهیونیست‌ها در مزارع شبعا+فیلم

مواضع رژیم صهیونیستی در مزارع شبعا و بلندی های کفرشوبا از سوی رزمندگان حزب الله هدف قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، مواضع رژیم صهیونیستی در مزارع شبعا و بلندی‌های کفرشوبا از سوی رزمندگان حزب الله هدف قرار گرفت.

خبرنگار الجزیره هم از شلیک چندین گلوله خمپاره به مزارع شبعا خبر داد.

از سوی دیگر توپخانه رژیم صهیونیستی مناطق مرزی لبنان را گلوله باران کرد.

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که شلیک موشک از لبنان به سمت مزارع اشغالی شبعا را رصد کرده است.

نظامیان رژیم صهیونیستی با گلوله‌های آتشزا اطراف شهرک کفرشوبا در جنوب لبنان را زیر آتش قرار دادند.

همچنین توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی اطراف مزرعه وادی الخنساء در جنوب لبنان را گلوله باران کرد.

کد مطلب 5917750

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