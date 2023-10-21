پیام دردناک بانوی فلسطینی/ قرار بود ازدواج کنیم اما او شهید شد!

به گزارش خبرگزاری مهر، یک بانوی فلسطینی با انتشار توئیتی از وضعیت دردناک خود پس از، شهادت نامزدش در جریان بمباران وحشیانه غزه از سوی ارتش رژیم صهیونیستی خبر داد.

«دیما تحبوب» در این باره نوشت: دو ماه پیش قرار بود مراسم ازدواج ما برگزار شود، ما حتی خانه خود را نیز تجهیز کرده بودیم اما به علت بیماری پدرم برگزاری مراسم را به تعویق انداختیم.

وی افزود: با آغاز بمباران غزه من به دلیل تخریب کامل خانه مان، گریه می‌کردم اما نامزدم با لبخندی بر لب به من می‌گفت «ما که در کنار هم هستیم، هزاران هزار خانه فدایت شود، آنرا دوباره می سازیم». من این پیام را نوشتم که به شما خبر بدهم که نامزدم دیروز در غزه به شهادت رسید!

به واقع می‌توان گفت این رخداد دردناک تنها یک پرده از جنایات جنگی رژیم صهیونیستی علیه غیر نظامیان در نوار غزه است. این روزها زیر بمباران شدید نوار غزه و آوار خانه‌هایی که بر زمین ریخته و با خاک یکسان می‌شوند، همزمان هزاران آرزو نیز دفن می‌شود.

کودکان غزه اگر زنده مانده باشند زیر آوارها خاک به دنبال ردی از مادران، پدران و خواهران و برادران خود هستند.

مادری مویه کنان، پیکر مجروح فرزندش را به دست گرفته و نمی‌داند چه بر سر دیگر فرزندانش آمده است.

پدری رنجور و خسته فریاد می‌زند که خانه اش را با وجود ویرانی کامل ترک نمی‌کند، شاید می‌خواهد کنار پیکرهای همسر و فرزندان مدفونش زیر آوار بمباران شب را به صبح برساند. ما نیز این گوشه دنیا نشسته ایم و در سکوت نظاره گر قتل عام وحشیانه مردم بی گناه غزه هستیم، تا شاید رژیم وحشی، غاصب و جنایتکار صهیونیستی حملاتش را به مظلوم‌ترین نقطه دنیا متوقف کند، آیا ما پیروان همان امام همامیم که از خلع خلخال از پای زن یهودی، مُردن را جایز می‌دانست؟! (ارجاع به خطبه ۲۷ نهج البلاغه در باب جهاد)