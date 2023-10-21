به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، یکی از رزمندگان حزب‌الله لبنان به نام «حیدر علی» از اهالی شهرک شحور جنوبی در جریان انجام وظیفه جهادی به شهادت رسیده است.

خبرنگار الجزیره گزارش داد که علاوه بر این رزمنده ۳ رزمنده دیگر نیز در نتیجه حمله پهپادی ارتش رژیم صهیونیستی در اطراف شهرک شبعا به شهادت رسیدند.

از سوی دیگر المنار اعلام کرد که رژیم صهیونیستی به زخمی‌شدن ۳ نظامی ارتش این رژیم توسط موشک‌های ضد زره شلیک شده از سوی لبنان اذعان کرد.

همچنین خبرنگار المیادین گزارش داد: مقاومت ۲ خودرو نظامی ارتش اشغالگر قدس در «تله برعام» در روبروی شهرک مرزی «یارون» را هدف قرار داد.

علاوه بر این رژیم صهیونیستی منطقه سهل و اطراف شهرک مرزی یارون را گلوله‌باران کرد.

خبرنگار المیادین گزارش داد: اسرائیل شهرک‌ها و روستاهای لبنان از جمله یارون را با بمب‌های فسفری بمباران کردند.

رسانه‌های عبری زبان به شلیک موشک ضدزره به سوی شهرک صهیونیستی برعام در شمال اراضی اشغالی اذعان کردند.

از سوی دیگر مقاومت اسلامی لبنان موضع رویسات العلم در مزارع اشغالی شبعا و تپه‌های اشغالی کفرشوبا را با موشک و دیگر سلاح‌ها هدف قرار داد.

پیشتر نیز منابع خبری گزارش دادند که دو فروند موشک ضدزره از سمت لبنان به سوی شمال اراضی اشغالی شلیک شده است.

بر این اساس یک فروند موشک ضدزره به سوی نظامیان صهیونیست در منطقه اشغالی «مرگلیوت» و موشک دوم نیز به سوی شهرک‌های صهیونیستی مرزی شلیک شده است.

مقامات رژیم صهیونیستی از شهرک‌نشینان صهیونیست در مرگلیوت، المناره، یفتاح، مسغاف و مناطق مجاور آن‌ها خواستند که در پناهگاه‌ها بمانند.

همچنین موضع نظامی العباد در نزدیکی مرزهای شهرک «حولا» و برج دیده‌بانی رژیم صهیونیستی در مرزهای روبروی میس الجبل نیز از سوی مقاومت لبنان هدف قرار گرفت.