واکنش وزیر ورزش نسبت به ابطال انتخابات سه فدراسیون

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان در حاشیه مراسم آئین بازگشایی سالن دوومیدانی مجموعه شهید کشوری گفت: این هفته، هفته خانواده ورزش است و از خانواده رسانه تشکر می‌کنم که به خوبی مراسم‌های مربوط به ورزش کشور را پوشش داده اند.

او درباره سالن دوومیدانی مجموعه شهید کشوری اظهار داشت: مجموعه شهید کشوری ۲ هزار نفری بوده و در سال‌های اخیر، خدمات خوبی را در عرصه دوومیدانی و ورزش‌های همگانی به ما ارائه کرده است. در حدود ۳۳ میلیارد تومان برای بازسازی این مجموعه هزینه شده است و معتقد هستیم که سالن‌هایی که بین مردم مرجعیت دارند باید بیشتر به آنها توجه و رسیدگی شوند.

هاشمی در مورد انتخابات فدراسیون‌هایی که با سرپرست اداره می‌شوند، بیان کرد: تصمیم گرفته ایم تا فدراسیون‌هایی که با سرپرست اداره می‌شوند دسته بندی کنیم و با توجه به اولویت‌هایی که دارند، انتخابات آنها را برگزار کنیم. در آستانه المپیک ۲۰۲۴ پاریس هستیم و کمتر از ۱۰ ماه آینده انتخابات این فدراسیون‌ها باید برگزار شود تا رؤسای فدراسیون‌ها در سمت خود مستقر شوند.

وزیر ورزش و جوانان درباره برگزاری مجامع دو باشگاه استقلال و پرسپولیس خاطر نشان کرد: مجمع این دو باشگاه که قرار بود فردا برگزار شود، به تعویق افتاده است، تنفسی به آنها داده شده است. این موضوع حتماً در دستورکار ما خواهد بود و باید دغدغه و نگرانی‌ها موجود در خصوص این دو باشگاه پر هوادار بر طرف شود.

هاشمی درباره ابطال انتخابات فدراسیون‌های کشتی، ناشنوایان و ژیمناستیک گفت: رأی صادر شده از سوی دادگاه باید مورد بررسی قرار گیرد تا مشکلات بر طرف شود و هنوز انتخابات هیچ فدراسیونی باطل نشده است. رشته ژیمناستیک جز ورزش‌های مادر است و باید مشکلات آن رفع شود و قول می‌دهم تا زمانی که در وزارت ورزش و جوانان هستم، مشکلات این فدراسیون از بین برود.