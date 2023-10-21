به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، پس از رکوردشکنی نیروگاههای برقآبی شرکت آب و نیرو در تأمین برق و عبور موفق از پیک تابستان، از مهرماه تعمیرات سالیانه ۲۰ واحد نیروگاهی برقآبی به منظور آمادهسازی این واحدها برای تولید انرژی پایدار و مطمئن در پیک زمستان آغاز شد.
بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته تا قبل از پیک زمستان پیشرو، ضمن مدیریت بهینه آب مخازن سدها، بخش عمدهای از تعمیرات و آمادهسازی واحدهای برقآبی نیز به اتمام خواهد رسید و نیروگاههای برقآبی همچون گذشته نقش مؤثر خود را در تأمین انرژی پایدار در زمستان نشان خواهند داد.
در همین راستا نیروگاههای برقآبی این شرکت در پیک تابستان ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۰ درصد انرژی بیشتری تولید کرده و سهم بسیار مهمی در گذر موفق از تابستان بدون خاموشی داشتهاند.
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