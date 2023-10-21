کاروان سپاهان راهی ازبکستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کاروان تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان ایران برای برگزاری دیدار خود مقابل آلمالیق ازبکستان در چارچوب رقابت‌های هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا دقایقی پیش راهی ازبکستان شد.

سپاهانی‌ها با پرواز ساعت ۱۶ امروز از طریق فرودگاه شهید بهشتی اصفهان راهی تاشکند شدند. قرار است طلایی‌پوشان روز یکشنبه در تاشکند یک جلسه تمرینی برگزار کرده و برای دیدار خود مقابل آلمالیق آماده شوند.

بازی تیم‌های فوتبال سپاهان ایران و آلمالیق ازبکستان ساعت ۱۷:۳۰ دوشنبه اول آبان ماه در چارچوب هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا به میزبانی آلمالیق برگزار خواهد شد.