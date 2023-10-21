  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۱۷

هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا؛

کاروان سپاهان راهی ازبکستان شد

کاروان سپاهان راهی ازبکستان شد

کاروان تیم فوتبال سپاهان اصفهان برای برگزاری دیدار هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا راهی ازبکستان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاروان تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان ایران برای برگزاری دیدار خود مقابل آلمالیق ازبکستان در چارچوب رقابت‌های هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا دقایقی پیش راهی ازبکستان شد.

سپاهانی‌ها با پرواز ساعت ۱۶ امروز از طریق فرودگاه شهید بهشتی اصفهان راهی تاشکند شدند. قرار است طلایی‌پوشان روز یکشنبه در تاشکند یک جلسه تمرینی برگزار کرده و برای دیدار خود مقابل آلمالیق آماده شوند.

بازی تیم‌های فوتبال سپاهان ایران و آلمالیق ازبکستان ساعت ۱۷:۳۰ دوشنبه اول آبان ماه در چارچوب هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا به میزبانی آلمالیق برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5917907

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها