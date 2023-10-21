افزایش ۱۱ درصدی ذخیره گاز در شوریجه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، یحیی فیضی، مدیرعامل شرکت پالایش گاز شهید هاشمینژاد با اعلام این خبر، گفت: یکی از اقدامات مهم و مؤثر برای عبور موفق از روزهای سرد و تأمین انرژی مورد نیاز هموطنان، اجرای طرح ذخیرهسازی گاز در مخزن شوریجه بود که این طرح، هماکنون یکی از موفقترین دستاوردها در حوزه تأمین انرژی به شمار میرود.
وی با اشاره به اینکه پالایشگاه شهید هاشمینژاد جهت تولید پایدار گاز در آمادگی کامل به سر میبرد، گفت: در همین راستا از ابتدای سال جاری، با تدبیر و حمایت مدیرعامل شرکت ملی گاز و پشتیبانی مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید و با تلاش شبانهروزی کارکنان و مسئولین واحدهای مختلف عملیاتی، تاکنون بیش از ۲ میلیارد مترمکعب گاز در مخزن ذخیرهسازی شوریجه تزریق شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیشتر از ۲۰۰ ملیون مترمکعب افزایش داشته که این مهم، کمک شایانی به پایداری تولید خواهد کرد.
فیضی ادامه داد: در واقع، افزایش ذخیرهسازی ۲۰۰ میلیون مترمکعبی، موجب افزایش تولید روزانه ۳ میلیون مترمکعب گاز در این مجتمع گازی در روزهای سرد زمستان سال جاری خواهد شد.
مدیرعامل پالایشگاه گاز شهید هاشمینژاد در پایان، با اشاره به اینکه این پالایشگاه، بهعنوان تنها مجتمع گازی در حوزه شمال و شمال شرق کشور، نقشی ویژه در تأمین انرژی و گرما بخشیدن به منازل هموطنان به خصوص در فصول سرد سال دارد، گفت: این امر از آن روست که در فصول گرم سال با تلاش کارکنان در بخشهای مختلف سازمان، در کنار تداوم تولید گاز، عملیات تعمیرات اساسی و آمادهسازی واحدها برای تأمین حداکثری گاز در فصل سرد سال نیز انجام پذیرفته و با توجه به شرایط خاص استان خراسان رضوی به ویژه شهرستان سرخس در فصل زمستان سال گذشته و برودت هوا و تجربیات کسب شده، از هماکنون آماده خدمترسانی به هموطنان هستیم.
نظر شما