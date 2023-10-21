تصویب ۱۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای اسفراین در سال ۱۴۰۲

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم نوری ظهر شنبه در چهارمین جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان اسفراین در محل فرمانداری این شهرستان اظهار کرد: سهم شهرستان اسفراین از اعتبارات استان خراسان شمالی در سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۴۰ میلیارد تومان است که برای ۹۳ درصد آن مبادله تفاهم نامه انجام شده است.

فرماندار اسفراین ادامه داد: بر اساس بند ۷ مصوبات برنامه پنجم توسعه هیچ پروژه جدیدی بدون اخذ مجوز ماده ۲۳ انجام نمی‌شود و اجرای آن از لحاظ قانونی تخلف است.

رئیس کمیته برنامه‌ریزی شهرستان اسفراین همچنین بر پیگیری اعتبارات استانی و ملی از سوی مدیران تاکید کرد و گفت: همه مدیران ادارات باید در راستای تحقق برنامه‌های این کمیته و جذب اعتبارات ابلاغی از ادارات کل در جهت معرفی و تکمیل پروژه‌ها، اهتمام ویژه داشته باشند.

وی افزود: هر اندازه که مدیران در جذب اعتبارات فعال‌تر و توانمند تر باشند به همان نسبت درصد اعتبار بیشتری را جذب خواهند کرد.

نوری در ادامه با اشاره به اهمیت احداث جاده اسفراین به نقاب گفت: دستگاه‌های اجرایی شهرستان به منظور تسریع در تکمیل این مسیر به اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان در تأمین تجهیزات و ادوات مکانیکی کمک کنند.

وی به دستگاه‌های اجرایی شهرستان گفت: تا بهمن‌ماه سال جاری یک پروژه مهم و اولویت دار اداره خود که موجب حل مشکلات مردم می‌شود را معرفی و ارائه کنند.