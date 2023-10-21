گستردگی عدالت اجتماعی در بین مردم رویکرد اساسی دستگاه قضا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین کثیرلو عصر شنبه در بازدید از سازمان تأمین اجتماعی و نحوه فعالیت و خدمترسانی به مردم در اردبیل، اظهار کرد: مسلماً یکی از دستگاههای مهم در امر خدمترسانی به مردم تأمین اجتماعی است که به لحاظ وظایف سازمانی و درگیری مستقیم آن با حوزه بهداشت و درمان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
وی تصریح کرد: نظر به گستردگی و خدمات این سازمان که عده زیادی از مردم را پوشش داده، ایجاب میکند تا خدمات این سازمان با استفاده از ظرفیتهای فناوریهای نوین به بهترین شکل ممکن به مردم ارائه شود تا با برخورداری از کیفیت مطلوب، با ایجاد ساز و کارهای نظارتی از وقوع بسیاری از مشکلات و تخلفات احتمالی پیشگیری شود.
رییس کل دادگستری استان اردبیل با اشاره به اینکه یکی از مهمترین جنبههای تحقق عدالت اجتماعی گستردگی آن در بین آحاد مردم است، گفت: ارائه عادلانه خدمات به ویژه در مناطق کمبرخوردار بسیار مهم بوده و باید شرایطی فراهم شود تا مردم حتی در دورترین نقطه نیز بتوانند از این خدمات بهرهمند شده و برای دریافت آن متحمل هزینه و مشکلات نشوند.
حجتالاسلام کثیرلو افزود: یکی از مهمترین راهکارهای پیشرفت در امور و جلب رضایتمندی مردم تبیین عملکردها، اقدامات و نیز اطلاعرسانیهای لازم از آخرین و بهروزترین سیستمهای ارائه خدمات به شهروندان است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ضروری است تا از ظرفیتهای موجود به ویژه صدا و سیما، نشریات و شبکههای مجازی آگاهیها و اطلاعرسانیهای لازم به مردم داده شود که مسلماً دریافت بازخورد مثبت از مردم موجب دلگرمی بیشتر در ارائه خدمترسانی میشود.
رییس کل دادگستری استان اردبیل قانونمداری، تکریم ارباب رجوع و تسریع در حل مشکلات آنها از موضوعات بسیار مهمی است که باید سرلوحه اقدامات و ارائه خدمات در تمامی دستگاهها و نهادها باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار مدیرکل تأمین اجتماعی با قدردانی از حمایتهای قضائی دادگستری استان با ارائه گزارشی از وضعیت استان، از پوشش بیش از ۶۰۰ هزار نفر در استان با ارائه بیش از ۳۰ خدمات پرکاربرد به مردم خبر داد.
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