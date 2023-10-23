چرا برخی داروها چند قیمتی هستند/ واکنش داروسازان به تفاوت قیمت ها

به گزارش خبرنگار مهر، وقتی وارد داروخانه می‌شوید و شربت سرماخوردگی، دیفن هیدرامین، قرص استامینوفن، ایبوپروفن و…، را با قیمت متفاوت از داروخانه‌ای چند صد متر آن طرف تهیه می‌کنید؛ این سوال به ذهن خطور می‌کند که چرا قیمت داروهای مشابه باید یکسان نباشد، در حالی که قیمت گذاری دارو توسط سازمان غذا و دارو انجام می‌شود و اینگونه نیست که هر شرکت دارویی یا داروخانه‌ای، بتواند برای خودش نرخ تعیین کند.

محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، در مورد تفاوت قیمت داروهای مشابه در داروخانه‌ها، گفت: قیمت گذاری داروها تابع مقررات خاص مربوط به سازمان غذا و دارو است، البته ممکن است در برخی از داروخانه‌ها تفاوت قیمت داشته باشیم و چنانچه مربوط به کارخانه یا شرکت تولید کننده آن دارو باشد تا حدی قابل قبول و بستگی به نوع بسته بندی و کیفیت دارد و ایرادی ندارد.

وی افزود: اگر تفاوت قیمت دارو نامتعارف باشد احتمال گران فروشی هست بنابراین درج قیمتی که بر روی دارو قرار دارد باید مبنا قرار گیرد و اگر از قیمت درج شده بالاتر باشد گرانفروشی و تخلف محسوب شده و در صورت ارائه گزارش توسط مردم سازمان تعزیرات به طور حتم به آن رسیدگی و حکم صادر می‌شود.

اسفنانی ادامه داد: در حال حاضر هم بر اساس مصوبه سران سه قوه که میزان مجازات‌ها تا ۵ برابر افزایش یافته ممکن است متخلفان تا ۱۰ برابر میزان مبلغ گران فروشی جریمه شوند و در واقع کل فروش مبنا قرار می‌گیرد و بر اساس فاکتورهایی که در اختیارشان است مجازات‌ها اعمال خواهد شد.

در همین حال، آرش محبوبی رئیس انجمن داروسازان تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بحث تفاوت قیمت دارو در داروخانه‌ها، مربوط به داروهای برندژنریک است که اسامی علمی آنها و همچنین ماده موثره دارو شبیه همدیگر است، اما هر کدام از شرکت‌های داروسازی برای اینکه کیفیت داروی تولیدی خود را افزایش دهد، از مواد افزودنی استفاده می‌کند که باعث تفاوت قیمت آن با داروی مشابه می‌شود.

وی افزود: البته تعیین قیمت‌ها در کمیسیون قیمت گذاری سازمان غذا و دارو انجام می‌شود و این طور نیست که شرکت تولید کننده بتواند افزایش قیمت را اعمال کند.

محبوبی ادامه داد: تفاوت کیفی دارو برای حق انتخاب بیمار است که البته در شرایطی اتفاق می‌افتد که دچار کمبود نباشیم. یعنی، وقتی یک محصول دارای فراوانی در بازار دارویی باشد، این بیمار است که حق انتخاب دارد از کدام برند استفاده کند.

در همین حال، محمدرضا کشاورز عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: معیار قیمت دارو، قاعدتاً سامانه تی تک سازمان غذا و دارو است؛ اما برندهای مختلف، تفاوت قیمت جزئی را بر اساس داروی برندژنریک دارند که طبیعی است.

وی افزود: البته بعد از اجرای طرح دارویاری، به صورت تدریجی شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم که با تصمیم سازمان غذا و دارو صورت می‌گیرد و اینگونه نیست که شرکت دارویی یا داروخانه بخواهد دارو را گران کند.

کشاورز ادامه داد: برخی داروخانه‌ها خرید قبل دارند و با همان قیمت، دارو را عرضه می‌کنند که همین موضوع هم می‌تواند محل اختلاف قیمت داروهای مشابه باشد.