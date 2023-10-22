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۳۰ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۰۳

رئیس جهاد کشاورزی لرستان مطرح کرد؛

واگذاری بخشی از اراضی ملی لرستان برای طرح‌های کشاورزی

واگذاری بخشی از اراضی ملی لرستان برای طرح‌های کشاورزی

خرم‌آباد - رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از واگذاری بخشی از اراضی ملی این استان برای طرح‌های کشاورزی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عماد شاهرخی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: جلسه کمیسیون ماده دو دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی و طرح‌های کشاورزی که با حضور نماینده استانداری، مدیر امور اراضی و سایر اعضا برگزار شد و در این جلسه پنج پرونده به مساحت کل ۴۵ هزار مترمربع بررسی شد.

وی تصریح کرد: این جلسه به‌منظور رسیدگی به درخواست مجریان طرح‌های پرورش گاوشیری، پرورش گاوشیری، پرواربندی گوساله، در سطح شهرستان‌های بروجرد، چگنی، پلدختر، کوهدشت برگزار شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، ادامه داد: در این جلسه درخواست‌های تعدیل و تمدید قرارداد اجاره، تأیید قیمت فروش و تصمیم‌گیری موردبحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

کد مطلب 5918361

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