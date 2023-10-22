به گزارش خبرنگار مهر، سید عماد شاهرخی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: جلسه کمیسیون ماده دو دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی و طرحهای کشاورزی که با حضور نماینده استانداری، مدیر امور اراضی و سایر اعضا برگزار شد و در این جلسه پنج پرونده به مساحت کل ۴۵ هزار مترمربع بررسی شد.
وی تصریح کرد: این جلسه بهمنظور رسیدگی به درخواست مجریان طرحهای پرورش گاوشیری، پرورش گاوشیری، پرواربندی گوساله، در سطح شهرستانهای بروجرد، چگنی، پلدختر، کوهدشت برگزار شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، ادامه داد: در این جلسه درخواستهای تعدیل و تمدید قرارداد اجاره، تأیید قیمت فروش و تصمیمگیری موردبحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
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