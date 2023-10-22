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۳۰ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۳۷

سومین جشنواره مطبوعات و رسانه‌های برخط قم تا ۲۰ آبان تمدید شد

سومین جشنواره مطبوعات و رسانه‌های برخط قم تا ۲۰ آبان تمدید شد

قم- دبیر سومین جشنواره مطبوعات و رسانه‌های برخط استان قم از تمدید مهلت ارسال آثار به این جشنواره تا ۲۰ آبان ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بخشی سورکی، با بیان اینکه مهلت ارسال آثار به سومین جشنواره مطبوعات و رسانه‌های برخط استان قم تا پایان مهرماه اعلام شده بود اظهار داشت: نظر به درخواست شماری از خبرنگاران و اهالی رسانه قم به منظور ایجاد فرصتی دوباره برای شرکت در سومین جشنواره مطبوعات و رسانه‌های برخط استان، دبیرخانه جشنواره تصمیم گرفت تا مهلت ارسال آثار را ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۲ تمدید کند.

بخشی گفت: مهلت تعیین شده برای شرکت در جشنواره به هیچ عنوان قابل تمدید نیست و از خبرنگاران استان قم درخواست می شود، برنامه ریزی مناسبی برای تولید آثار و شرکت در این جشنواره انجام دهند و این امر را به روزهای پایانی موکول نکنند.

وی ادامه داد: با توجه به جنایات ضدبشری اخیر رژیم اشغالگر قدس علیه مردم بی دفاع غزه، ضمن اعلام انزجار و محکوم نمودن اقدامات ضد انسانی رژیم جعلی صهیونیستی از آنجا که یکی از موضوعات بخش ویژه این جشنواره موضوع «استکبارستیزی» است، دبیرخانه جشنواره، از تمامی خبرنگاران عزیز و متعهد استان قم درخواست دارد، از این فرصت باقیمانده در راستای ایفای رسالت خبری خود با تولید اثر در موضوعات مرتبط با جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی بهره برده و ضمن انتشار آن در رسانه متبوع خود، آثار تولید شده در این خصوص را برای رقابت در بخش ویژه جشنواره ارسال کنند.

دبیر سومین جشنواره مطبوعات و رسانه‌های برخط استان قم با اشاره به بخش‌های این جشنواره رسانه‌ای گفت: این جشنواره در دو بخش اصلی و ویژه برگزار می‌شود و بخش‌های اصلی شامل خبر، تیتر، گزارش (شامل گزارش خبری و تحلیلی)، گزارش تصویری، مصاحبه، یادداشت و سرمقاله و صفحه آرایی است.

وی ادامه داد: بخش ویژه با محوریت موضوعات جهاد تبیین (حجاب و عفاف، فرهنگ ایثار و شهادت و امیدآفرینی)، استکبارستیزی و فرهنگ شهروندی است که در این بخش تولیدات در قالب گزارش پذیرفته می‌شوند.

بخشی با بیان اینکه آثاری در جشنواره شرکت داده می‌شوند که در فاصله زمانی ۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ تا ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۲ تولید و منتشر شده باشند بیان داشت: آثار این جشنواره صرفاً از طریق سایت qom.pressfestival.ir پذیرش می‌شود و اصحاب رسانه می‌بایست با ورود به این سامانه، ثبت نام کرده و با اخذ کد کاربری و رمز عبور، نسبت به ارسال آثار خود اقدام کنند.

کد مطلب 5918504

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