به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بخشی سورکی، با بیان اینکه مهلت ارسال آثار به سومین جشنواره مطبوعات و رسانه‌های برخط استان قم تا پایان مهرماه اعلام شده بود اظهار داشت: نظر به درخواست شماری از خبرنگاران و اهالی رسانه قم به منظور ایجاد فرصتی دوباره برای شرکت در سومین جشنواره مطبوعات و رسانه‌های برخط استان، دبیرخانه جشنواره تصمیم گرفت تا مهلت ارسال آثار را ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۲ تمدید کند.

بخشی گفت: مهلت تعیین شده برای شرکت در جشنواره به هیچ عنوان قابل تمدید نیست و از خبرنگاران استان قم درخواست می شود، برنامه ریزی مناسبی برای تولید آثار و شرکت در این جشنواره انجام دهند و این امر را به روزهای پایانی موکول نکنند.

وی ادامه داد: با توجه به جنایات ضدبشری اخیر رژیم اشغالگر قدس علیه مردم بی دفاع غزه، ضمن اعلام انزجار و محکوم نمودن اقدامات ضد انسانی رژیم جعلی صهیونیستی از آنجا که یکی از موضوعات بخش ویژه این جشنواره موضوع «استکبارستیزی» است، دبیرخانه جشنواره، از تمامی خبرنگاران عزیز و متعهد استان قم درخواست دارد، از این فرصت باقیمانده در راستای ایفای رسالت خبری خود با تولید اثر در موضوعات مرتبط با جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی بهره برده و ضمن انتشار آن در رسانه متبوع خود، آثار تولید شده در این خصوص را برای رقابت در بخش ویژه جشنواره ارسال کنند.

دبیر سومین جشنواره مطبوعات و رسانه‌های برخط استان قم با اشاره به بخش‌های این جشنواره رسانه‌ای گفت: این جشنواره در دو بخش اصلی و ویژه برگزار می‌شود و بخش‌های اصلی شامل خبر، تیتر، گزارش (شامل گزارش خبری و تحلیلی)، گزارش تصویری، مصاحبه، یادداشت و سرمقاله و صفحه آرایی است.

وی ادامه داد: بخش ویژه با محوریت موضوعات جهاد تبیین (حجاب و عفاف، فرهنگ ایثار و شهادت و امیدآفرینی)، استکبارستیزی و فرهنگ شهروندی است که در این بخش تولیدات در قالب گزارش پذیرفته می‌شوند.

بخشی با بیان اینکه آثاری در جشنواره شرکت داده می‌شوند که در فاصله زمانی ۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ تا ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۲ تولید و منتشر شده باشند بیان داشت: آثار این جشنواره صرفاً از طریق سایت qom.pressfestival.ir پذیرش می‌شود و اصحاب رسانه می‌بایست با ورود به این سامانه، ثبت نام کرده و با اخذ کد کاربری و رمز عبور، نسبت به ارسال آثار خود اقدام کنند.