برگزاری نشست علمی نقد و رونمایی کتاب «اخلاق سیاسی در اسلام»

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست علمی نقد و رونمایی کتاب «اخلاق سیاسی در اسلام» توسط گروه سیاست پژوهشگاه با همکاری انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه، خبرگزاری ایکنا و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

این نشست علمی، با حضور نویسنده کتاب حجت الاسلام سیدکاظم سیدباقری به عنوان ارائه دهنده، حجت الاسلام سیدسجاد ایزدهی و شریف لک زایی به عنوان ناقد برگزار خواهد شد.

دبیرعلمی این نشست حجت الاسلام محسن مهاجرنیا می‌باشد.

نشست علمی نقد و رونمایی کتاب «اخلاق سیاسی در اسلام» روز سه‌شنبه ۲ آبانماه ۱۴۰۲ سال جاری ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰ به صورت حضوری در سالن فرهنگ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نشانی قم، بلوار ۱۵ خرداد، کوی شهید میثمی برگزار می‌شود.

همچنین علاقه مندان می‌توانند جهت حضور آنلاین در این نشست اینجا کلیک نمایند.