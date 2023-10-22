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۳۰ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۱۰

در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی صورت می‌پذیرد؛

برگزاری نشست علمی نقد و رونمایی کتاب «اخلاق سیاسی در اسلام»

برگزاری نشست علمی نقد و رونمایی کتاب «اخلاق سیاسی در اسلام»

نشست علمی نقد و رونمایی کتاب «اخلاق سیاسی در اسلام» با همکاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست علمی نقد و رونمایی کتاب «اخلاق سیاسی در اسلام» توسط گروه سیاست پژوهشگاه با همکاری انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه، خبرگزاری ایکنا و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

این نشست علمی، با حضور نویسنده کتاب حجت الاسلام سیدکاظم سیدباقری به عنوان ارائه دهنده، حجت الاسلام سیدسجاد ایزدهی و شریف لک زایی به عنوان ناقد برگزار خواهد شد.

دبیرعلمی این نشست حجت الاسلام محسن مهاجرنیا می‌باشد.

نشست علمی نقد و رونمایی کتاب «اخلاق سیاسی در اسلام» روز سه‌شنبه ۲ آبانماه ۱۴۰۲ سال جاری ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰ به صورت حضوری در سالن فرهنگ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نشانی قم، بلوار ۱۵ خرداد، کوی شهید میثمی برگزار می‌شود.

همچنین علاقه مندان می‌توانند جهت حضور آنلاین در این نشست اینجا کلیک نمایند.

کد مطلب 5918672
فاطمه علی آبادی

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