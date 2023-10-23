به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی‌زاده یکشنبه‌شب در نشست شورای اداری استان بوشهر اظهار داشت: اسفندماه امسال انتخابات مهمی را پیش رو داریم و باید تلاش کنیم که زمینه حضور گسترده و پرشور مردم در این انتخابات فراهم شود.

وی از تحقق مطالبه صیادان برای افزایش قدرت موتورهای شناورها خبر داد و اضافه کرد: مصوبه سفر لنج‌های تجاری و باری استان بوشهر ابلاغ شده و باید تلاش شود در سفر لنج‌ها قطعات و تجهیزات واسطه‌ای در راستای افزایش تولید و حل مشکلات صنایع در قالب کالای ته لنجی وارد شود.

استاندار بوشهر با اشاره به تلاش و پیگیری‌های صورت گرفته برای ساخت آزادراه شیراز به بوشهر خاطرنشان کرد: رئیس جمهور در سفر اخیر به استان فارس و افتتاح آزادراه شیراز به اصفهان بر ادامه این پروژه تا سواحل خلیج‌فارس در استان بوشهر تاکید کرد.

وی با بیان اینکه با تکمیل باند دوم بزرگراه دالکی به کنار تخته عملیات اجرایی قطعه نخست آزاد راه بوشهر آغاز می‌شود افزود: مصوبه ساخت آزاده راه بوشهر از سوی رئیس جمهور اخذ شده و قطعه نخست این پروژه به طول ۲۵ کیلومتر در دستور کار استان بوشهر قرار دارد.

محمدی‌زاده با بیان اینکه روز پنج‌شنبه برای مدیران کل و مسئولان شهرستان‌های این استان تعطیل نیست و روز کاری محسوب می‌شود افزود: روز پنجشنبه که ادارات و دستگاه‌های اداری و اجرایی استان بوشهر تعطیل است باید مدیران در محل کار حاضر باشند و دستگاه‌های نظارتی این مهم را مورد توجه قرار دهند.

وی توجه به فرزندآوری را مورد تأکید قرار داد و گفت: هر چند در ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ازدواج در استان افزایش و آمار طلاق کاهش یافته است ولی کفایت نمی‌کند و باید به فرزندآوری توجه ویژه شود.

استاندار بوشهر از برگزاری مراسم جشن ازدواج آسان در استان بوشهر خبر داد و تصریح کرد: در این راستا سپاه استان بوشهر هزار و ۷۶۰ دست جهیزیه برای توزیع بین جامعه هدف تأمین کرده است.

وی با محکوم کردن جنایات رژیم اشغالگر قدس در قتل و عام وحشیانه ملت بزرگ فلسطین و مردم غزه اظهار داشت: جبهه مقاومت فلسطین برای نخستین‌بار در خارج از خانه با دشمن مقابله و مبارزه می‌کند و این نشان دهنده این است که جبهه مقاومت به توانمندی بالایی رسیده و رژیم اشغالگر قدس را غافلگیر کرده است.