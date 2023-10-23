به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام وام‌های دانشجویی برای نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ از امروز ۱ آبان ۱۴۰۲ لغایت ۲۰ آذر ۱۴۰۲ آغاز شد.

دانشجویان متقاضی واجد شرایط دریافت وام‌های تحصیلی، ضروری، ودیعه مسکن و شهریه می‌توانند نسبت به ثبت تقاضای وام در سامانه یکپارچه صندوق رفاه دانشجویان به آدرس https://refah.swf.ir از امروز دوشنبه ۱ آبان‌ماه ۱۴۰۲ اقدام کنند.

براساس آخرین مصوبات صندوق رفاه دانشجویان:

اولویت پرداخت وام با دانشجویان بی‌بضاعت و کم‌بضاعت است.

دانشجویانی که تحت پوشش بنیاد شهید و ایثارگران هستند، مجاز به درخواست وام شهریه نیستند (درخواست سایر وام‌ها بلامانع است).

سنوات مجاز جهت درخواست وام برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته ۴ نیمسال تحصیلی و برای دانشجویان کارشناسی پیوسته و دکتری تخصصی ناپیوسته ۸ نیمسال تحصیلی است.

دانشجویانی که در نیمسال تحصیلی جاری برای نخستین بار تقاضای دریافت وام‌های صندوق را دارند، فقط با ثبت اطلاعات سند تعهد جدید (دارای شماره شناسه و رمز تصدیق) امکان دریافت وام را خواهند داشت.

سقف مبلغ ضمانت وام‌های دانشجویی، برای کارمندان قراردادی به ۶۰ و برای کارمندان پیمانی یا رسمی به ۱۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

ارائه گواهی کسر از حقوق صرفاً برای دانشجویانی که بالاتر از ۱۲۰ میلیون تومان وام دریافت می‌کنند، الزامی است.

ثبت شماره حساب بانک طرف تعهد صندوق رفاه دانشجویان و شماره شبا آن توسط کلیه دانشجویان متقاضی وام در سامانه یکپارچه الزامی است.

مبلغ وام تحصیلی دانشجویان متأهل دراین نیم‌سال حداکثر دو برابر مبلغ وام دانشجویان مجرد است، در صورتی که زوجین دانشجو و واجد شرایط باشند، به هر دو نفر وام تحصیلی متاهلی تعلق می‌گیرد.

جدول مبالغ و زمان بندی ثبت وام‌های دانشجویی در نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳