https://mehrnews.com/x3dxv8 ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۲۷ کد مطلب 7002449 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۲۷ وضعیت خیابانهای اراک و آبگرفتگی معابر پس از بارندگی اراک- در این ویدئو وضعیت خیابانهای اراک و آبگرفتگی معابر پس از بارندگی را ملاحظه می کنید. دریافت 3 MB کد مطلب 7002449 کپی شد مطالب مرتبط هشدار سطح نارنجی در مرکزی؛ اوج بارشها تا ظهر یکشنبه ادامه دارد تداوم بارش باران و جاری شدن آب در معابر شهرستان محلات پاییز محلات با بارش رحمت الهی طراوت گرفت تداوم رگبار باران و وزش بادهای نسبتا شدید تا سهشنبه در استان مرکزی پراکندگی باران در ابتدای هفته؛ از دوشنبه آسمان مرکزی صاف میشود برچسبها بارش باران اراک آبگرفتگی معابر
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