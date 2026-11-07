به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، احمد ترکمانی با اشاره به برگزاری نشست‌های هفتگی کمیسیون فرهنگی اظهار کرد: در نشست اخیر، رابطان شهرداری مناطق حضور داشتند و راهکارهای تقویت ارتباط میان کمیسیون فرهنگی و مناطق مختلف شهر بررسی شد.

وی با بیان اینکه هر منطقه متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی خود نیازها و مسائل متفاوتی دارد، افزود: نمی‌توان برای همه مناطق رویکرد یکسانی در نظر گرفت؛ از این رو پیشنهاد شده است در هر منطقه فردی به‌عنوان رابط میان شهرداری منطقه و کمیسیون فرهنگی تعیین شود تا مشکلات و مطالبات شهروندان دقیق‌تر شناسایی و برای پیگیری به کمیسیون منتقل شود.

ترکمانی با تأکید بر ضرورت ارتباط مستمر رابطان با مردم تصریح کرد: این افراد باید با حضور در میان شهروندان و ارتباط با مساجد، جوانان و گروه‌های مختلف اجتماعی، دغدغه‌ها و نیازهای هر منطقه را شناسایی و بدون واسطه به کمیسیون منتقل کنند.

شوی با اشاره به اینکه مسائل فرهنگی و آسیب‌های اجتماعی تنها به حوزه مدیریت شهری محدود نمی‌شود، گفت: رسیدگی به این موضوعات نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهای مسئول است و کمیسیون فرهنگی نیز در چارچوب وظایف خود، مسائل شناسایی‌شده را با شهرداری و سایر دستگاه‌های مرتبط مطرح و پیگیری می‌کند.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر یزد، شناخت دقیق‌تر مسائل مناطق، افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و کاهش آسیب‌های اجتماعی را از اهداف این طرح دانست و ابراز امیدواری کرد اجرای آن به ارتقای کیفیت زندگی و آرامش شهروندان کمک کند.